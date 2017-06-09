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"Türkiye'den Nijerya'ya giden gemide silah yakalandı" iddiaları

- Emniyet Genel Müdürlüğü: - "Nijerya'nın Lagos limanında gümrük makamlarınca bir gemide yapılan incelemede gizlenmiş halde bulunan ve el konulan 440 pompalı av tüfeği ABD'den ithal edilmiştir, bu tüfeklerin ülkemiz ile herhangi bir ilgisi yoktur"

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, Nijerya'nın Lagos limanında gümrük makamlarınca bir gemide yapılan incelemede gizlenmiş halde bulunan ve el konulan 440 pompalı av tüfeğinin ABD'den ithal edildiği, bu tüfeklerin Türkiye ile herhangi bir ilgisinin olmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ortalığı karıştıracak iddia: Türkiye'den giden gemide silah yakalandı; 'Nijerya, Türkiye'den gelen silah yüklü gemiye el koydu. Gemide yapılan aramada 440 pompalı tüfek yakalandı." şeklinde haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından araştırma yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araştırma neticesinde Nijerya'nın Lagos limanında gümrük makamlarınca bir gemide yapılan incelemede gizlenmiş halde bulunan ve el konulan 440 pompalı av tüfeğinin ABD'den ithal edildiği, bu tüfeklerin ülkemiz ile herhangi bir ilgisinin olmadığı, ülkemizin bahse konu geminin ara limanlarından biri olduğu anlaşılmıştır.

Uluslararası platformlarda ülkemizi zor duruma düşürme ve karalama maksatlı bu haberleri hazırlayan basın yayın organlarını yüce milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

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