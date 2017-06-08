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Türkiye'den Somali'deki saldırıya tepki

- Dışişleri Bakanlığı: - "Ülkede barış ve istikrarın tesisi için fedakarca çalışan güvenlik güçlerine yönelik bu terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz"

Türkiye'den Somali'deki saldırıya tepki

ANKARA (AA) - Türkiye, Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland'da askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Somali'nin Puntland bölgesindeki bir askeri üsse yapılan saldırıda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkede barış ve istikrarın tesisi için fedakarca çalışan güvenlik güçlerine yönelik bu terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinin iletildiği açıklamada, Türkiye'nin terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olmaya devam edeceği kaydedildi.

Eş-Şebab militanlarının Somali'nin yarı özerk bölgesi Puntland'daki Af-Urur askeri üssüne patlayıcılar ve ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda, aralarında sivillerin de olduğu 70'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıPuntlandSomaliTerör
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