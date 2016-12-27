Türkiye'den Somalili çiftçilere traktör desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin farklı bölgelerinden çiftçilere dokuz adet traktör desteğinde bulundu.

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afrika kıtasında tarım üretimi potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olan Somali'deki çiftçilere "TİKA Türk Traktörlerini Afrika'ya Taşıyor" projesi kapsamında Türkiye'de üretilen dokuz traktörün teslim edildiği belirtildi.

Somali'deki Şabella ve Juba nehirlerinin etrafındaki verimli topraklarda bazı tarım ürünleri için bir yılda 3-4 kez hasat imkanı olduğu ifade edilen açıklamada, ülkenin tarım potansiyelini kullanamamasının nedeninin modern makine ve ekipman eksikliği olduğu vurgulandı.

TİKA Mogadişu Koordinatörlüğüne çiftçilerden gelen talepler doğrultusunda başlatılan proje çerçevesinde, Somali tarımının kalkınması ve Türk traktörünün Afrika kıtasına tanıtılması amacıyla dokuz traktör Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, Somali'de bulunan Türk kuruluşlarının temsilcileri, Somali İçişleri Bakanı Abdurreşit Muhammed Hidig ve Somali Tarım Bakanlığı Genel Direktörü Mahmud Muhammed Mahmud katıldı. Törende konuşan Somalili yetkililer, yardımları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, Somali'nin gerçek tarım potansiyelinin ortaya çıkması ve Somali halkının kendi gıdasını üretmesi için her türlü altyapı desteğine devam edileceğini kaydetti.







