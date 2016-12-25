Türkiye'den Sudanlı doktorlara eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığı ile Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğiyle, Sudanlı 9 uzman doktora Türkiye'de kendi alanlarında 6 ay eğitim verilecek.

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık alanında uzman açığı bulunan Sudan'daki insan kaynağı kapasitesini artırmak amacıyla, alanında uzman 9 doktorun Türkiye'de eğitim almaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, Sudan'dan Türkiye’ye gelen 2 anestezi, 4 beyin cerrahı, bir çocuk hastalıkları, bir dahiliye ve bir göğüs hastalıkları uzmanı doktora 10 Ekim'den bu yana Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanelerinde eğitim verildiği belirtildi.

Eğitimini tamamlayan doktorların, TİKA’nın Sudan'daki önemli projelerinden biri olan Nyala Sudan-Türk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Türkiye'de eğitim aldıkları süre kadar görev yapacakları kaydedildi.







