Türkiye'den Ürdün'e tarımsal alanda destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle, tarımsal alanda Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak isteyen Ürdünlü bir heyet için Türkiye'de eğitim gezisi düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın, Ürdün Tarım Bakanlığı iş birliğiyle bu ülkede hayata geçirmeyi planladığı tarım projeleri kapsamında, teknik ve idari personelden oluşan Bakanlık heyeti Türkiye'ye eğitim ziyaretinde bulundu.

Ürdünlü heyet, Yalova'da tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı Gülderman Çiftliği ile tıbbi ve aromatik bitkilerim üretim ve pazarlamasını yapan Evçay İşletmesi'nde incelemelerde bulundu.

Programın İstanbul bölümünde, park, bahçe, çevre düzenlemesi, havza ağaçlandırması ile bitki yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'yi de ziyaret etti.

Heyet, aromaterapi, fitoterapi ve apiterapi uygulamalarıyla aromatik ve doğal gıda takviyesi ürünleri alanında çalışan Aksu Vital Doğal Ürünler A.Ş. işletmesinde sektördeki güncel uygulamaları yerinde gördü.

Ürdün Tarım Bakanlığı heyeti, ziyaretlerin çok faydalı olduğunu belirterek, tarımda ciddi sorunları olan Ürdün’de özellikle aromatik ve tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ile pazarlanması alanında potansiyelin bulunduğunu kaydetti.

Ziyaretlerin gerçekleşmesini sağlayan TİKA’ya teşekkür eden heyet, Ürdün'ün tarımsal yol haritası oluşturabilmesi için sektörde tecrübesi bulunan Türkiye’nin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ürdün’de tarım projelerine önem veren TİKA, bu ülkede kurulacak seralarla bu tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği alanında kaktı sağlamayı amaçlıyor.