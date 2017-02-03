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Türkiye'den Yunan Bakan Kammenos'a tepki

- Türkiye, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Kammenos'un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerini kınadı - Dışişleri Bakanlığı: - "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir"

Türkiye'den Yunan Bakan Kammenos'a tepki

ANKARA (AA) - Türkiye, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bir Yunan televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini kınayarak, "Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kammenos’un, 1 Şubat'ta bir Yunan televizyon kanalına verdiği mülakatta "kullandığı dil, üslup ve gerçekle hiçbir bağlantısı olmayan ifadelerinin esefle karşılandığı" bildirildi.

Kammenos'un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı "temelsiz, yakışıksız ve etik dışı ifadelerinin" kınanarak kendisine iade edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu derece izan ve insaftan yoksun, uluslararası alanda en temel nezaket kurallarını dahi hiçe sayan, düzensiz göç konusundaki ikili temel metinlerden habersiz bir şahsın tüm dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde Yunanistan Milli Savunma Bakanı sıfatını taşıyor olması bir talihsizliktir. Yunanistan makamlarını bir kere daha devlet sorumluluğuna uygun davranmaya ve iki ülke arasında geliştirmeye çalıştığımız işbirliği ortamına zarar verecek açıklamalardan imtina etmeye davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
TepkiTürkiyeYunanistanYunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos
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