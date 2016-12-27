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“Türkiye'nin 15 Temmuzu” kitabı Chicago'da

- D4All inisiyatifi, Chicago'daki Amerikalı Müslüman toplumlarını bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi'nde "Turkey’s 15th July (Türkiye'nin 15 Temmuz'u)" kitabını ücretsiz olarak dağıtıyor - D4All Genel Sekreteri Özkan: - “Yurt dışındaki FETÖ’cüler yavuz hırsız rolünü oynuyor”

“Türkiye'nin 15 Temmuzu” kitabı Chicago'da

ANKARA (AA) - Democracy for All (D4All - Herkes İçin Demokrasi) inisiyatifi, Chicago'daki Amerikalı Müslümanları bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi'nde "“Turkey’s 15th July (Türkiye'nin 15 Temmuz'u)" kitabını ücretsiz dağıtıyor.

D4All inisiyatifi Genel Sekreteri Abdülkadir Özkan, kongrede Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini anlatan kitabını ücretsiz dağıttıklarını belirterek, “Bıkmadan, usanmadan 15 Temmuz’u dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

15 Temmuz sonrası, yurt dışında yaşayan FETÖ mensupları marifetiyle Türkiye aleyhine ciddi bir karalama kampanyası başlatıldığını hatırlatan Özkan, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce sivilin yaralandığı darbe girişimini sanki “darbeciler haklıymış” gibi dünyaya servis etmeye çalışan lobiler olduğuna dikkati çekti. Özkan, "Yurt dışındaki FETÖ’cüler 'yavuz hırsız rolünü' oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abdülkadir Özkan, şunları kaydetti:

"Akademide, sivil toplumda ve siyasette ulaşabildikleri herkesi kendi saflarına çekmeye çalışan, 'yavuz hırsız' anlayışıyla koşturan bir ekip bunlar. Utanmadan, sıkılmadan, somut delillerin varlığını görmezden gelerek ulaşabildikleri herkesi kandırmaya çalışıyorlar. En iyi bildikleri işi yapıyorlar bir bakıma. Aldatmak, kandırmak, olduğundan farklı görünmek, her daim yalan söylemek, takiyye yapmak, fark ettirmeden damarların içine sızmak; bütün bunlar Gülen ve ekibinin hayat felsefesi."

D4All inisiyatifi olarak FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili 12 bin İngilizce kitap bastıklarını ifade eden Özkan, kitabın başta Amerikan Kongre ve Senatosu olmak üzere, Avrupa Parlamentosuna, Türkiye’de yaşayan yabancı misyon şeflerine, yabancı üniversite ve kütüphanelere gönderildiğini dile getirdi. Ayrıca ocak ayı içerisinde kitabın Arnavutça ve Moğolcasının da yayımlanacağını söyleyen Özkan, kitabın Türkçesinin ise baskı aşamasında olduğunu kaydetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini dünyaya doğru anlatmak amacıyla Alev Alatlı ve Halil Berktay’ın katkılarıyla hazırlanan kitap, Birleşmiş Milletler Zirvesi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’a imzalı olarak hediye edilmişti.

MAS-ICNA Kongresi'nde, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi" de gezilebiliyor.

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