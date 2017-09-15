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Türkiye'nin 221. tabiat parkı Karabük'te yapılacak

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 374 dekarlık Baklabostan Tabiat Parkı'nın kurulacağını açıkladı

Türkiye'nin 221. tabiat parkı Karabük'te yapılacak

KARABÜK (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin 221. tabiat parkının Karabük'ün Baklabostan mevkisinde yapılacağını bildirdi.

Toplu temel atma merasimi için kente gelen Bakan Eroğlu, Valiliği ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 221. tabiat parkı olacak "Baklabostan Tabiat Parkı"nı müjdeledi.

Tabiat parkı alanının il merkezine yakınlığına karşın bozulmamış tabiatıyla dikkat çektiğini ve yaklaşık 15-20 metreden düşen şelalesiyle insanı izlerken dinlendirdiğini belirten Eroğlu, sahip olduğu fauna ve flora elemanlarıyla manzara seyrini de sunduğunu anlattı.

Çalışmaları elindeki tabletten gazetecilere gösteren Eroğlu, Karabük’ün çok değerli bir coğrafya olduğunu belirterek, "Tabiatı korumakla mükellef olan Bakanlığımız 374 dekarlık bu alanı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı. Karabük’ün tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
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