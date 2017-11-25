Türkiye'nin 223. tabiat parkı Mardin'de

ANKARA (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde GAP Şelalesi Tabiat Parkı'nın bulunduğu 527 dekarlık alan, Türkiye'nin 223. tabiat parkı ilan edildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Veysel Eroğlu'nun imzasıyla, şelale ve jeolojik değerler açısından önem taşıyan GAP Şelalesi Tabiat Parkı'nın bulunduğu alan koruma altına alındı.

Bakan Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Mardin'de çok değerli bir coğrafya olduğunu belirterek, "Tabiatı korumakla mükellef olan bakanlığımız, 527 dekarlık bu alanı tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldı. Mardin'in tabii değerlerine her zaman sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 42 milli park ile artık 223 tabiat parkı bulunduğunu ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"2002'de 9 milyon 369 bin 832 dekar korunan alanımız varken, bu rakamı 30 milyon 47 bin 420 dekara çıkardık. Yine 2002'de 175 olan korunan alan sayısını 553'e yükselttik. Ayrıca milli park ve tabiat parklarımızda yerli ve yabancı misafirlerin rahatça gezebilmesi, huzurlu vakit geçirebilmesi amacıyla bu alanlara muazzam yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bakanlık olarak parklarımızda vatandaşlarımızın rahat etmesi için gereken ne varsa yapıyoruz."

