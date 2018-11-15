- "Türkiye'nin Afrika politikası kardeşlik ve eşitliğe dayanıyor"

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, Türkiye'nin Afrika politikasının kardeşlik ve eşitliğe dayandığını, herhangi bir sömürgeci geçmişi olmadığını belirtti.

Büyükelçi Barkessa, Etiyopya ve Türkiye arasındaki ikili ve bölgesel ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin neredeyse 100 yıldan fazla geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Barkessa, Etiyopya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu vurguladı.

Barkessa, Etiyopya'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk yatırımcılar olduğuna işaret ederek, "Biz, hem Türk hem de Etiyopyalı yatırımcılar için 'karşılaştırmalı üstünlüğü' olan stratejik bir yatırım sektörüne sahibiz." ifadesini kullandı.

Etiyopya'nın metal, gıda işletmesi, deri üretimi ve tekstil sektörlerinde "karşılaştırmalı üstünlüğe" sahip olduğuna dikkati çeken Barkessa, ülkesinin öncelik verdiği bu alanlarda iş gücü ve kaynağı bulunduğunu kaydetti.

Türk yatırımcıların özellikle tekstil, deri ve deri üretimi ile altyapı inşaatı gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini söyleyen Barkessa, "Türkiye ve Etiyopya arasındaki güçlü ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, Etiyopya'daki Türk yatırımcıların sayısı ya da yatırımcı akışı, iki ülkenin beklentisinin altında. Etiyopya'ya gelen Türk şirketlerinin sayısını artırmaya ihtiyacımız var." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü, karşılıklı ve anlayışa dayalı olduğunun altını çizen Barkessa, Türkiye'den bu ülkeye yatırımcı sayısının artırılması için medya aracılığıyla Etiyopya'nın yatırımcılara tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Barkessa, iki ülke arasındaki turizm potansiyeline ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türk halkının çok sayıda tarihi mekana sahip Etiyopya'yı ilk turizm destinasyonu olarak belirlemesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'den Etiyopya'ya giden turist sayısının tarihi ilişkiler nedeniyle zaman zaman arttığına dikkati çeken Barkessa, vize hizmetleri gibi birçok konuda kolaylaştırma yoluna gittiklerini söyledi.



- "Türkiye'nin Afrika politikası kardeşlik ve eşitliğe dayanıyor"

Barkessa, konuşmasında Türkiye'nin diğer Afrika ülkeleriyle ilişkilerine de değinerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ilişkisi sadece Etiyopya ile sınırlı değil. Türkiye, sadece ticaretle değil, yatırım, turizm ve Türk Hava Yollarının (THY) uçuşları aracılığıyla diğer Afrika ülkeleriyle ilişkilerini genişletiyor. Türkiye'nin Afrika politikasının kardeşlik ve eşitliğe dayandığını görüyoruz çünkü Türkiye'nin herhangi bir sömürgeci geçmişi yok." ifadelerini kullandı.

Etiyopyalı Büyükelçi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika ülkelerinin temsilcilerine seslenerek dile getirdiği "yerli ve milli para ile ticaret yapma" önerisine ilişkin, bu adımın Etiyopya'nın da çıkarına olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Barkessa, Erdoğan'ın önerisini desteklerinin altını çizerek, "Ülkelerin ticari malların karşılıklı alınıp verilmesinde yerel para birimini kullanması ticari etkileşimi daha fazla kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

- "FETÖ okullarının TMV'ye devredilmesi süreci sürüyor"

Büyükelçi Barkessa, ülkesindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesi sürecine ilişkin, bu okullarla ilgili endişenin yüksek düzeyde dile getirildiğini ve iki ülke cumhurbaşkanının daha önceki resmi ziyaretlerinde bu konunun geniş çaplı ele alındığını söyledi.

Barkessa, "Biz, bu okulları Maarif Vakfına devredeceğimiz sözünü verdik. Maarif Vakfı artık Etiyopya'da yasal mevcudiyete sahip. Okulların devredilmesi süreci sürüyor. Etiyopya'da prensipte herhangi bir sorun yok. Biz, bu konuyu destekliyoruz. Okulların transferi süreci kesinlikle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın bütün terörist organizasyonlara karşı olduğuna dikkati çeken Barkessa, "Biz, bütün teröristleri Etiyopya'nın düşmanı olarak görüyoruz." dedi. Etiyopya'nın, Türkiye ile sadece ekonomik değil, güçlü siyasi bağlara da sahip olduğunu vurgulayan Barkessa, Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirtti.

- "Barış, bir süreç meselesidir"

Büyükelçi Barkessa, Etiyopya, Eritre ve Somali arasındaki ilişkilerde son dönemde görülen olumlu değişiklikler hakkında, Afrika Boynuzundaki komşu ülkelerin geçmişte kendi aralarında bir takım sorunlar yaşadığını ve bu sorunların yakın zamanda çözülme sürecine girdiğini aktardı.

Barkessa, "Barışı bir gecede başaramazsınız. Barış, bir süreç meselesidir. Süreç çoktan başladı ve biz bunun sürdürülebilir olmasını ümit ediyoruz. Barışçıl Afrika Boynuzunu birkaç yıl içinde göreceğiz." dedi.

- "Nil Nehri'nden adil şekilde yararlanılmasından yanayız"

Nil Nehri üzerinde yapılmakta olan Rönesans barajı nedeniyle zaman zaman Mısır ile gerginlik yaşayan ülkesinin, bu gerginlikleri sonlandırmaya yönelik çözümü olup olmadığı sorusuna ilişkin Barkessa, söz konusu barajın aşağı kıyıdaş ülkelere herhangi bir zararı olmadığını söyledi.

Barkessa, Nil Nehri'nin herkese ait olduğu ve bu sebeple aşağı kıyıdaş ülkelere herhangi bir zarar vermeden bu nehirden faydalanmanın herkesin doğal hakkı olduğuna işaret etti.

Büyükelçi Barkessa, inşa süreci devam eden bu barajdan Etiyopya'nın enerji elde edeceğini ve herhangi bir zararının söz konusu olmadığını komşu ülke Sudan'ın kabul ettiğini söyledi. Barkessa, Kahire ile de bu konuyu teknik, bakanlar ve liderler düzeyinde müzakere ettiklerini aktararak, "Biz, Nil Nehri'nden adil şekilde yararlanılmasından yanayız." dedi.

Barkessa, ülkesinin söz konusu barajı kullanma hakkı olduğuna işaret ederek, "Hiç kimse bu barajın yapımını engelleyemez." ifadesini kullandı.

- "Etiyopya halkı değişim sürecinden memnun"

Barkessa, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in iktidara gelmesiyle ülkede sosyal ve siyasi barışın sağlandığı yorumları ve reform süreci önünde engeller olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ne zaman reformlar yapılsa, buna karşı bir mukavemeti beklemelisiniz. Karşı çıkma olmadan reformlar başarılı olamaz çünkü mukavemetten çok şey öğrenirsiniz. Etiyopya'nın da şu an karşı karşıya kaldığı durum bu. Etiyopya'da insan hakları, siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra rüşvetle mücadele konularında süren bir reform var ve Etiyopya halkının büyük çoğunluğunun bu değişim sürecinden memnun olduğunu söyleyebilirim."