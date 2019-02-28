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Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

- 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'nin kıtadaki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonu oluşturuldu - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendisi Mehmet Yıkılmaz: - "İstasyonda sıcaklık, nem, basınç, kar yağışı gibi parametreler ölçülecek"

Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu
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ANTARKTİKA (AA) - DİLARA ZENGİN - Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM), 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye'nin "beyaz kıta"daki ilk otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun kuruluşu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde meteorolojik çalışmalar da yapılıyor.

Sefer kapsamında MGM tarafından Türkiye'nin kıtadaki ilk otomatik meteorolojik gözlem istasyonu kuruldu.

Türk Bilim Kampı'nın yer aldığı Horsehoe Adası'nda kurulan istasyon için 4 gün süren zorlu bir çalışma gerçekleştirildi. Kimi zaman şiddetli rüzgarın engel olduğu çalışmalar, bilim insanlarının da desteğiyle tamamlandı.

- "Rüzgara ve soğuğa direndik"

MGM Mühendisi Mehmet Yıkılmaz, AA muhabirine, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne kurum olarak ilk kez katıldıklarını söyledi.

İstasyonun kurulumu için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Yıkılmaz, "Rüzgara ve soğuğa direndik. Bu istasyonda sıcaklık, nem, basınç, kar yağışı gibi parametreler ölçülecek." dedi.

Yıkılmaz, şiddetli rüzgar nedeniyle malzemeleri taşımakta zorluk yaşadıklarını belirterek, yaklaşık 450 kilogram ağırlığındaki malzemeleri ilk olarak helikopterle Horseshoe Adası kıyısına ulaştırdıklarını, daha sonra buradan istasyonun kurulacağı tepeye taşıdıklarını anlattı.

Uzun vadede kıtada ozon ölçümüne yönelik bir cihazın da kurulabileceğini vurgulayan Yıkılmaz, önceliklerinin meteorolojik veriler olduğunu bildirdi.

- İki yıl veri sağlayacak

Söz konusu istasyondan iki yıl boyunca rüzgar hızı, rüzgar yönü, sıcaklık, nem, yağış, basınç, kar kalınlığı, global güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi gibi meteorolojik veriler elde edilecek.

Bu istasyondan alınacak veriler uydu modem haberleşmesi aracılığıyla merkez sunucuya aktarılarak veri tabanına kaydedilecek.

Tüm gözlem verileri, araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere MGM tarafından ilgili birimlerle paylaşılacak.

- Bakan Varank ilk verileri inceledi

Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da meteoroloji istasyonu kurulum çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, bilgi aldı. Varank, istasyondan gelen ilk verileri de inceledi.

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