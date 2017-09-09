Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yardımları sürüyor

COX’S BAZAR (AA) - TUĞRUL ÇAM - Türkiye'nin Myanmar'daki şiddet olaylarının mağduru Arakanlı Müslümanlar için temin ettiği insani yardımın dağıtımı devam ederken, bir taraftan da yeni yardım projeleri hazırlanıyor.

Myanmar'da ordunun operasyonları ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler (BM), son olarak Myanmar'dan sınırı geçerek Bangladeş'e gelenlerin sayısının 270 bini bulduğunu açıkladı.

Mağdur Arakanlı Müslümanların sayısının artışı ve bölgedeki çok zor şartlar, acil yardım ihtiyacını artırıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Bangladeş'in Cox’s Bazar kenti yakınlarındaki sığınmacı kampını ziyaretinden sonra Türk kuruluşları da çalışmalarına hız verdi.

Türkiye'nin insani yardımlarının önemli bir kısmını temin eden Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), başta gıda maddeleri olmak üzere yardımların dağıtımını sürdürüyor.

TİKA yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Myanmar içinde kalanlar için temin edilen bin tonluk yardımın dağıtımına devam ediliyor. Son iki günde TİKA'nın Myanmar'daki görevlileri bin tonluk yardımın 500 tonluk kısmının dağıtımı için çalışmalar yaptı.

Ancak Myanmar'dan gelen bilgilere göre, ordunun devam eden operasyonları nedeniyle dağıtımda zaman zaman aksamalar oluyor.

Operasyonlardan kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e zorlu yolculuğu da devam ediyor. Günlerce ormanlık arazilerden yürüyerek Bangladeş sınırına gelenler, sınırı geçerek kamplara ulaşıyor. Burada derme çatma barınaklar yapan Arakanlı Müslümanlar, en temel ihtiyaçlara bile ulaşamadıkları için acil yardım bekliyor.

Bu nedenle TİKA Bangladeş'teki Kutupalong kampında kalanlara dağıtılması amacıyla büyük çoğunluğu gıda maddelerinden oluşan acil yardım paketleri temin etti. İlk etapta birkaç kamyon dolusu gıda maddesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ayrıca, Cox's Bazar'da 10 kamyon dolusu toplam 55 tonluk yardım Bangladeş makamlarının iş birliği içinde dağıtılacak. TİKA ile Bangladeş hükümetinin çalışmalarıyla düzenli dağıtımın da en kısa sürede sağlanması hedefleniyor.



Bunun yanı sıra bölgede acil sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuluyor. Hem operasyonlarda ve saldırılarda yaralananlar hem de çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi ihtiyacı bulunan kişilerin acil tıbbi yardım alması gerekiyor. TİKA, bu sağlık hizmetinde kullanılması için bir de ambulans temin etti. Bu ambulans da ilgili makamlara teslim edildi.

Bangladeşli yerel makamlar, ulaşan yardımların dağıtımında sıkıntı çıkmaması için Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınlarında dağıtım depoları oluşturulması gerekliliğini vurguluyor. Depoların olmaması dağıtımın çok zor yapılmasına, bazen de yapılamamasına sebep oluyor. Yerel yetkililerin bu ihtiyacı paylaşması üzerine TİKA, kamplara yakın noktalarda modern anlamda dağıtım deposu kurulması için planlama yapıyor.

TİKA, bütün bunların dışında Arakanlı Müslümanlar için ayrı bir paket oluşturma çalışmaları yürütüyor. AA muhabirine bilgi veren TİKA yetkilileri, bu paketin 2 milyon dolarlık yardım içereceğini söyledi. Bu pakette de ağırlığı gıda maddeleri bulunacak.

TİKA’nın temin ettiği yardımlardan, son iki haftada Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlardan ilk etapta en az 50 bininin faydalanması bekleniyor.