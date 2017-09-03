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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden sığınmacı Türkmenlere kurban yardımı

-Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ın başkentine sığınan Telaferli 150 Türkmen aileye kurban eti dağıttı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden sığınmacı Türkmenlere kurban yardımı

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından DEAŞ saldırıları nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'a sığınan Türkmenlere kurban eti dağıtımı yapıldı.

Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda yapılan kurban eti dağıtımında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da hazır bulundu.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Yıldız, Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın, "Bağdat'taki Türkmenlerin kalbinin attığı yerlerden biri olduğunu" ifade ederek, büyük çoğunluğu Telaferli Türkmenlerden oluşan 150 sığınmacı aileye kurban eti dağıttıklarını belirtti.

Yıldız, "Telafer kurtarıldı. Bundan sonra bu kardeşlerimiz topraklarına geri dönecekler." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
BağdatDEAŞIrakTürkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız
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