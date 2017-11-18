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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız Türkmenlerle buluştu

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen ailelerle buluştu. Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda verilen yemekte Yıldız, çok sayıda Türkmen aile ile bir araya...

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız Türkmenlerle buluştu

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen ailelerle buluştu.

Bağdat'taki Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda verilen yemekte Yıldız, çok sayıda Türkmen aile ile bir araya geldi.

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkmen Kardeşlik Ocağı, Bağdat'taki Türkmenlerin en önemli yerlerinden biridir. Türkmeneli'nin farklı bölgelerinden gelen kardeşlerimizle bir araya gelerek sohbette bulunduk." dedi.

Bu tür organizasyonların devam edeceğini kaydeden Yıldız, "Önümüzdeki ayları da hep böyle Türkmeneli'nin farklı yerlerinden kardeşlerimizle bir arada geçireceğiz." diye konuştu.

Yemeğin ardından Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndaki kütüphaneyi de gezen Yıldız, Türkmen tarihi ve folkloruyla ilgili matbu ve el yazması eserleri inceledi.

Öte yandan Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Necdet Bayatılı da bu tür organizasyonlarla Bağdat'taki Türkmen aileler ile bir araya gelme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Bayatlı, "Böylece aradaki sosyal ilişkileri pekiştiriyoruz. Etkinliklerimiz aylık olarak sürecek." dedi.

Buluşma sırasında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'a eşi Nesrin Yıldız da eşlik etti.


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