Türkiye'nin Bilişim Vadisi'ni Haldız inşa ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi olacak Bilişim Vadisi, Haldız İnşaat tarafından inşa ediliyor.

Haldız İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda teknolojik gelişiminin hızlanması adına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, KOSGEB, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi, TOSB ve TSE paydaşlığında hayata geçirilen Bilişim Vadisi'nin, Haldız İnşaat tarafından yapılan inşası devam ediyor.

Arsa büyüklüğü 3,3 milyon metrekare olan Bilişim Vadisi tamamlandığında 1,5 milyon metrekare kapalı alanla Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi olacak. Haldız İnşaat, birinci etabını tamamladığı ve 31 firmanın şu anda hizmet vermeye başladığı Bilişim Vadisi'nin ikinci etabının inşasını da sürdürüyor.





- "Bilişim Vadisi stratejik öneme sahip"





Haldız İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız, açıklamadaki değerlendirmesinde, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yön veren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen böylesi önemli bir projeye imza atmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Fatih Haldız, "Bilişim Vadisi yüzümüzü bilime, teknolojiye ve inovasyona çevirmemiz adına stratejik bir öneme sahip. İnanıyorum ki Türk milleti her konuda olduğu gibi teknoloji ve inovasyon konusunda da kendisine imkan sağlandığında beklenenin üzerinde çaba göstererek elinden gelenin fazlasını yapacak ve teknoloji alanında yaşadığımız dışa bağımlığa bir son verecektir." ifadelerini kullandı.

Bu anlamda devletin girişimcilere ve mucitlere sağladığı maddi ve manevi desteği çok değerli bulduğunu aktaran Haldız, projeye destek veren tüm paydaşlarla birlikte kendilerinin de kurum olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.