'Türkiye'nin bu bölgeyle yaptığı yardım takdirin üzerinde'

ANKARA - ENES DURAN

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arakan'da krizin yaşandığı süreçte 50 bin kişiye ulaştıklarını belirterek, "Bu zamana kadar hala ulaşılamayan yerler var. Dün de 400 hanelik bir köye ulaştık ve gıda yardımlarımızı yaptık. Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili tutumu ve yaptığı yardım faaliyetleri her türlü takdirin üzerinde." dedi.

Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansınca (TİKA) Arakan Müslümanlarına yapılan yardımlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Myanmar'daki bazı gruplarca ağustos ayından itibaren Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlara karşı insanlık dışı saldırılarda bulunulmaya başlandığını ifade eden Çavuşoğlu, bu saldırılarla kadın, yaşlı, çocuk demeden yaklaşık 600 bin insanın göçe zorlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, birçok Arakanlının göç yolunda hayatını kaybettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada büyük bir farkındalık oluşturdu. Arakan ile ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatı ile 30 liderle görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bununla ilgili özel gündemle bir toplantı gerçekleştirildi. Sayın Emine Erdoğan'ın bölgeye gitmiş olması, dünyada bir farkındalık oluşturdu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Myanmar'ın siyasi lideri Suu Çii ile yaptığı telefon görüşmesi çerçevesinde TİKA'nın ilk defa uluslararası bir kuruluş olarak Arakan'a girdiğini ifade eden Çavuşoğlu, sonrasında yardımların aşama aşama mağdur insanlara aktarıldığını bildirdi.

"Gıda ihtiyacı çok acildi"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yardımlar çerçevesinde ilk olarak 150 tonluk bir gıda yardımı yapıldığına işaret ederek, "Gıda ihtiyacı çok acildi. Bu yardımlar botlarla ulaştırıldı. Helikopterle de 10 tonluk bir gıda yardım daha yapıldı. Bu yardım da kurutulmuş balık ve pirinç ağırlıklıydı." dedi.

İkinci aşama olarak da Arakan'ın Rakhayn Bölgesi’ndeki gıdaya erişimin engellendiği bölgelere yardım ulaştırmak için harekete geçtiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu kapsamda da yaklaşık 3 bin kişi için bin 500 koli gıda yardımı yapıldığını anlattı.

Çavuşoğlu, ekiplerin, yine temel gıda maddesine erişimi olmayan Pauktaw kasabasına konaklama ihtiyacını karşılamak için 26 bambu ev yaptığını belirterek, "Krizin yaşandığı süreçte orada 50 bin kişiye ulaştık. Bu zamana kadar hala ulaşılamayan yerler var. Dün de 400 hanelik bir köye ulaştık ve gıda yardımlarımızı yaptık. Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili tutumu ve yaptığı yardım faaliyetleri her türlü takdirin üzerinde." ifadesini kullandı.

"Günlük 60 bin kişiye yemek dağıtıyoruz"

Bangladeş'e sığınan 621 bin Arakanlı Müslüman için oluşturulan Kutupalong ve Balukhali mülteci kampına eylül ayında 2 mutfak kurduklarını aktaran Çavuşoğlu, 2 ayrı mutfaktan günde yaklaşık 60 bin kişiye yemek dağıttıklarına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, dağıtım yapılan yemeklerin genellikle pilav ve tavuk olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümana yemek dağıtıldığı hesaplanmaktadır. Günde ortalama 3-3,5 ton gıda, mutfaklar marifetiyle dağıtılmaktadır. Bu mutfakları, bize yer tahsisi sağlandığı takdirde bir çatı altında toplamak istiyoruz. Kış mevsimi yaklaştıkça başka ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Yaklaşık 20 bin battaniye dağıttık. 20 bin kaşık ve tabak dağıtımı yaptık. TİKA olarak o bölgede varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. TİKA'nın yanında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve duyarlı halkımızın da desteğiyle oradaki kardeşlerimizin acısını dindirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Bölgede şu ana kadar 8 su kuyusu açtıklarını da aktaran Çavuşoğlu, toplamda 200 kuyu açmayı planladıklarını belirtti.

"TİKA da yapılabilecekleri araştırıyor"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece Arakanlı Müslümanlara değil, dünya üzerindeki her mazluma el uzatmaya çalıştığını ifade ederek, Irak'taki deprem sonrasında da bu özverinin tezahür ettiğini söyledi.

Irak'taki deprem haberinin duyulmasından itibaren Türkiye'nin her kurumuyla çok büyük bir hareket gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, başta AFAD olmak üzere Türk Kızılayının da bölgeye ulaşmak için çok hızlı hareket ettiğini belirtti.

Hakan Çavuşoğlu, TİKA'nın Irak'ta bir koordinatörlüğünün bulunduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Koordinatör arkadaşımızla ilk saatlerden itibaren temas sağladık. Sıcak bilgileri kendisinden temin etmek suretiyle neler yaşandığıyla ilgili olarak da bilgi almaya başladık. Talimatlandırdık kendisini ve o bölgede yapılabileceklerle ilgili olarak derhal bölgeye ulaşmasını sağladık. Şu anda bölgede hem AFAD hem de Kızılay çalışmalarını sürdürüyor. TİKA da yapılabilecekleri araştırıyor. Biz oradaki kardeşlerimizin acısını dindirmeye çalışıyoruz."