"Türkiye'nin ekonomik istikrarı yakın coğrafyayı da ilgilendiriyor"

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye'nin ekonomik istikrarı sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor, yakın coğrafyayı da ilgilendiriyor. Memur-Sen ailesi olarak alınan önlemleri son derece anlamlı buluyoruz, sonuna kadar da destekliyoruz." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomiye ilişkin hükümetin sıklıkla adım atmaya çalıştığını söyledi.

Ekonomide yaşanan kırılganlıkların önlenmesi ve istikrarın sağlanması için atılan her türlü adımı anlamlı bulduklarını vurgulayan Yalçın, "Türkiye'nin ekonomik istikrarı sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor, yakın coğrafyayı da ilgilendiriyor. Memur-Sen ailesi olarak alınan önlemleri son derece anlamlı buluyoruz, sonuna kadar da destekliyoruz. Türkiye, ekonomideki kırılganlıkların hızlı şekilde atlatılması, istikrarın sürerek büyüme rakamlarının hedeflenen noktaya ulaşılabilmesi, enflasyon rakamlarının aşağı çekilmesi, istihdam seferberliğinin amacına ulaşması noktasında gayret gösteriliyor." diye konuştu.

Kamuda tasarrufa gidilmesi için atılan adımlar da bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, kamuda kaynak israfının önüne geçilmesi, savurganlıkların önlenmesi, disipline bir sistem uygulanmasının son derece önemli olduğunu anlattı.

Türkiye'nin üretim ekonomisini artırması gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin büyümesi gerekiyor. Bu anlamda bunu önemli buluyoruz. Fakat kamu görevlileri istihdamı konusundaki daralma, istihdamdan feragat etmeler, kamuda hayatı zorlaştırıyor. Çünkü Türkiye'de kamu görevlilerinin sayısının yeterli olmadığı iş yerleri var. İş yükünün ağır olduğu yerler var. Dolayısıyla normal mesai süresinin iş yükünü kaldırmaya yetmediği yerler bulunuyor. Onun için kamuda personel istihdamından tasarruf etmek yerine, kamudaki savurganlıkları önleyecek, gereksiz yerlere giden rakamları derleyip toparlayacak, bu rakamları genel bütçenin içinde tutarak üretime yönlendirebilecek bir disiplini son derece kıymetli buluyoruz."

Yalçın, enflasyonla mücadelede atılan adımları ve açıklanan paket programını dinlediklerini dile getirerek, "KDV iadeleri ile ilgili hükümetin zamana yaymak yerine zamanında adım atma konusundaki kararlılığı, iş çevreleri tarafından da olumlu karşılandı. İş çevreleri ile yaptığımız temaslarda bunu son derece takdir edilmiş olarak görüyoruz. O yüzden ekonomiye ilişkin adımların özenle atılmaya devam edilmesi, savurganlıkların önüne geçirilerek disipliner yöntemle ekonominin derli toplu yürümesi, kırılganlık riskinin düşürülerek Türkiye'nin büyümesinin ve istikrarının sürdürülmesi konusunda Memur-Sen olarak sonuna kadar hükümetin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.



