Türkiye'nin en çok ülkeye ihracat yapan şirketi Şişecam oldu

İSTANBUL (AA) - Şişecam “Türkiye’nin en çok ülkeye ihracat yapan şirketi” unvanını aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasında 2016’nın en fazla ihracat yapan şirketleri arasında yer aldı.

“Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde “ihracat lideri” olan Şişecam Topluluğu, 154 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla “en çok ülkeye ihracat yapan şirket” unvanını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olduklarını belirterek, "81 yılı aşkın deneyimimiz 22 bine yakın çalışanımız ve 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ile bugün satış yaptığımız ülke sayısı 154’e ulaştı. Ülkemizi ürünlerimizle tüm dünyada temsil etmenini gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu’nun konsolide satışları içinde Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payının 2016 yılı sonu itibarıyla yüzde 54 seviyesine ulaştığını ifade eden Kırman, 2016 yılında 1,5 milyar dolar seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Şişecam Topluluğu’nun satışlarında en büyük payı Avrupa’nın aldığına işaret eden Kırman, "2016 yılı için Topluluk satışlarının bölgesel dağılımında en büyük pay yüzde 62 Avrupa’ya ait. Satışlarımızın yüzde 20’si Afrika ve Orta Doğu, yüzde 11’i Asya ve Okyanusya, yüzde 7 ise Amerika olarak gerçekleşti. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda dünyada ilk üçe girme, sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



