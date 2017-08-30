Türkiye'nin en iyi plajları sıralamasında Muğla ve Antalya önde

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin dünyaca ünlü iki turizm merkezi Antalya ve Muğla plajları, koyları ve kumsalları ile adeta cenneti andırıyor.

Ünlü bir Alman online otel arama ve rezervasyon uygulaması tarafından İzmir Çeşme'deki Altınkum, Çanakkale Bozcaada'daki Ayazma Plajı ile Muğla'daki İztuzu, Sedir Adası, Ortakent, Ölüdeniz, Palamutbükü, Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu, Antalya'daki Phaselis, Kaputaş, Patara, Olimpos Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösterildi. Söz konusu 13 plajdan 11'i Antalya ve Muğla'da bulunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin 16 kilometre kuzeyindeki Sedir Adası'nda bulunan Kleopatra Plajı, altın sarısı kumsalı ve turkuaz rengi denizi ile meşhur. Özel güvenlikle koruma altına ve kumsalına girmenin yasak olduğu plaj, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Sedir Adası plajındaki kumun, Mısır kraliçesi Kleopatra ile sevgilisi Romalı komutan Antonius'un adada buluşmaları için Mısır'dan gemilerle getirildiğine, bu nedenle plaja "Kleopatra" adının verildiğine inanılıyor. Uzmanlar ise adanın kuzey kıyısındaki kumun özel biçimde oluşan kalker damlacıkları olduğunu, kumdan Ege ve Akdeniz'de Sedir Adası dışında sadece Girit Adası'nda görüldüğünü ifade ediyor.

Çamlı Mahalle Muhtarı Kerim Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en iyi plajlarından birinin Kleopatra Plajı olduğunu ve bu açıdan büyük avantaj sağladıklarını söyledi.

Sedir Adası'na turist taşıyan Çamlı Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Murat Yavuz ise insanların plajdaki kumun içine giremediği halde yine de plaja geldiğini dile getirdi.

Dalgasız deniziyle dikkati çeken ve 2006'da dünyanın en güzel kumsalı seçilen Fethiye'deki Ölüdeniz'i ziyaret edenler ise mavinin farklı tonlarını bir arada görebiliyor. Tatilini ilçede geçirenler Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

- Doğa, deniz ve kum

İsmini bünyesinde barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden alan Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi, deniz, kum ve güneşin yanı sıra sunduğu doğa sporlarıyla da ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Vadiyi çevreleyen yaklaşık 350 metrelik sarp kayalıkların arasına gizlenmiş doğa harikası Kelebekler Vadisi, muhteşem manzarası ve macera dolu parkurlarıyla adrenalini seven turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kamp yapmak isteyenlerinde tercih ettiği vadi, doğanın içinde keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Tatilciler Faralya Mahallesi'ndeki kayalıklardan, Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasını izleme fırsatı buluyor. Karayolu bulunmayan Kelebekler Vadisi'ne Ölüdeniz üzerinden tekne ve zodyaklarla ulaşılabiliyor.

- Tarihi yol üzerinde bir plaj

Fethiye Ölüdeniz'in 16 kilometre doğusunda bulunun Kabak Koyu, tarihi Likya Yolu üzerinde olması ve doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Gezginler tarafından "dünyanın en güzel ilk 5 yerinden biri" olarak nitelendirilen Kabak Koyu, şehir hayatından bunalanlara sakin bir tatil yapma imkanı sunuyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği koyda tatilciler, bungalovlarda ve kendi kurabilecekleri çadırlarında kalarak turkuaz renkteki suda denize girme fırsatı buluyor.

- Caretta carettalarla birlikte kullanılan plajlar

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki caretta carettaların en önemli üreme merkezleri arasında yer alan İztuzu Plajı da her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Deniz suyu ve tatlı su arasında kalan 4,5 kilometre uzunluğundaki plajı, tatilciler 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabilirken, saat 20.00'den sonra plaj caretta caretta kaplumbağalarının kullanımına bırakılıyor.

Dünyanın en iyi korunan plajları arasında gösterilen plaj aynı zamanda 2011'de Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti.

Antalya'nın Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı köyü sahili de yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Özellikle doğası ve sakinliği açısından önemli turizm merkezleri arasına yer alan Çıralı sahili, caretta carettaların yuvalanma alanı olarak da biliniyor.

Her yıl çok sayıda turistin caretta carettaların yuvaların çıkış anını görüntülemek için geldiği Çıralı sahili, 2006'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İngiltere ve Malta'dan gelen bir heyet tarafından dünyanın en güzel plajı seçilmişti.

Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, AA muhabirine, Çıralı'nın nesli tükenmekte olan caretta carettaların da yuvalama alanı olduğunu, tatilcilerin Çıralı'yı tercih etmelerinin sebebini sessiz ve doğal güzellikte olmasından kaynaklandığını kaydetti.

- Antik kent sahilleri

Rodoslular tarafından 7'nci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Phaselis Antik Kenti, tarihi Likya Yolu'nun içerisinden geçmesiyle de önemli bir yer olarak biliniyor. Antik Kenti gezmeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafir, doğa ve tarih içerisinde kentin sahilinde yüzme fırsatı da yakalıyor.

Tekirova Mahallesinde yer alan tarihi kente gelenler, tarihle iç içe olan sahilde hem dinleniyor hem de yüzüyor. Antik kentin sahili, temizliği ve suyunun berrak olması nedeniyle çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Ailesiyle hem kenti gezmeye hem de yüzmeye gelen Şerife Taze, AA muhabirine, Phaselis sahilinin çok temiz ve güzel olduğunu söyledi. Taze, kentin sahilinin tarihle iç içe olması dolayısıyla tarihi havayı koklayarak sık sık yüzmeye geldiklerini kaydetti.

Kaş ilçesinin Kalkan mevkisinde bulunan Kaputaş Plajı da kendisiyle aynı adı taşıyan ve sarp kayalıklarla çevrili koyu ile Türkiye'nin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Yol kenarından başlayan 187 basamaklı merdivenden inilerek ulaşılan plaj, binlerce yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor.

Kaş Patara Plajı da Patara Antik Kenti yakınında bulunan ve bu bölgedeki en büyük ve güzel plajlardan biri olarak anılıyor. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki plaj ince kumu, sığ denizi ile ilgi çekiyor.