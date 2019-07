Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek markası Dimes, sıkma meyve suyu kategorisi ile iletişimde kahvaltıyı sahiplenmeye devam ediyor.



Binlerce iştah açıcı yemek tarifini kullanıcılarıyla buluşturan Yemek.com, Dimes sponsorluğunda Türk mutfağının farklı ve yöresel kahvaltılıklarını keşfetmenizi sağlayacak yepyeni bir yarışma ile YouTube kanalında heyecan dolu dakikalar yaşatmaya başladı.



Yemek.com, “Türkiye’nin Gerçek Kahvaltılıkları Yarışıyor” ile ülkemizin kahvaltılık zenginliğini göstermek için farklı memleketlerin sosyal medya fenomenlerini yörelerinin lezzetli kahvaltılıklarını hazırlamaları için tatlı bir rekabete sokuyor.







İlk bölümde Rize’nin mincisi, Kars’ın ketesine, ikinci bölümde İzmir’in kumrusu Adana’nın ciğerine meydan okudu



Zengin Türk mutfağının yöresel kahvaltılıklarını daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yola çıkan Yemek.com, “Türkiye’nin Gerçek Kahvaltılıkları Yarışıyor” yarışmasının ilk iki bölümünü YouTube kanalında yayınladı.



Programın ilk bölümüne konuk olan Rizeli oyuncu Öykü Çelik, Rize kahvaltısı deyince mis kokusu burnumuza gelenlerden ‘minci’, Karslı sosyal medya fenomeni Frenchos ise gözde hamur işi ‘kete’ ile birbirine meydan okudu. Her iki tarif öncelikle Yemek.com jürisi tarafından oylandı ve jürinin seçimi Rize’nin meşhur kahvaltılığı ‘minci’den yana oldu.



Programın ikinci bölümüne ise ‘gezginkereviz’ olarak bilinen İzmirli fenomen Deniz ve ‘roportajadam’ olarak tanınan Adanalı Mahsun konuk oldu. Şampiyonluğa doğru giden leziz yolda konuklar, Ege’nin incisi İzmir'den kumru ve Çukurova’nın lezzet başkenti Adana'dan ciğer ile kıyasıya yarıştı. İkinci bölümün kazananı ise kumru oldu.



Her videonun bir "Jüri Kazananı" olacağı yarışmada ayrıca izleyicilerin oylarıyla da her video için "Seyirci Kazananı" belirlenecek. Yarışma sonunda en çok yorumu alan memleket ise "Seyirci Şampiyonu" olacak.







Tarifleri fenomenler yapıyor, kazananı jüri ve izleyenler seçiyor



Yeni yarışmacıların yöresel kahvaltı tarifleriyle lezzet dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek olan “Türkiye’nin Gerçek Kahvaltılıkları Yarışıyor” programında Her videonun bir "Jüri Kazananı" olacağı yarışmada ayrıca izleyicilerin oylarıyla da her video için "Seyirci Kazananı" belirlenecek. Yarışma sonunda en çok yorumu alan memleket ise "Seyirci Şampiyonu" olacak. Yaklaşık 8 hafta sürecek yarışmanın kazananının açıklanacağı final tarihi ise 12-13 Ağustos olacak.



Yarışmanın ilerleyen haftalarında sosyal medya fenomenlerinden yeni yüzler yarışmaya katılmaya devam edecek.