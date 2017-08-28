"Türkiye'nin göçle mücadelesi takdir ediliyor"

MELBOURNE (AA) - Batı Avustralya'nın başkenti Perth'teki Bali Süreci Hükümet ve İş Dünyası Forumu'na katılmak için Avustralya'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin yasadışı göç, insan kaçakçılığı ve modern köleliğe karşı mücadelesinin katılımcı ülkelerce takdirle karşılandığını söyledi.

Bali Süreci'ne üye 45 devletin yanı sıra 24 katılımcı ülke ile ajansların iştirakiyle yapılan Bali Süreci Hükümet ve İş Dünyası Forumu'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti.

Perth'teki 2 günlük toplantıların ardından Melbourne'daki Türk toplum temsilcileri ile bir araya gelen Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumda yasa dışı göç, insan kaçakçılığı, çocuk istismarı ve modern kölelikle mücadele konularının ele alındığını aktararak Türkiye'nin bu konudaki mücadelesinin katılımcı ülkeler tarafından takdirle karşılandığını belirtti. Yıldız, şöyle devam etti:

"Bizi katlandığımız mali külfet konusunda, yaptığımız fedakarlık konusunda takdir ediyorlar. Bizimle iş birliği olmadan bu konuda çok sonuç alınmayacağını itiraf ediyorlar ve aslında herkes de Türkiye'nin bu konuda uluslararası toplumdan daha çok destek görmesi gerektiğini kabul ediyor."

Toplantıda katılımcı ülkelerin, yasa dışı göç ve modern köleliğin ortadan kaldırılabilmesi için hükümetler ile iş dünyasının üzerine düşeni yapması gerektiği görüşünü savunduğunu ifade eden Yıldız, "Bu yasa dışı göçe ve insan ticaretine veya çocuk istismarına bir şekilde kaynaklık eden ülkeler var, transit olan ülkeler var, buraya yansımaları var. Herkesin kabul ettiği bir şey var ki Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapan ülkelerin başında geliyor." dedi.

- "15 Temmuz'un yarattığı travma yurt dışında anlaşılmıyor"

Temaslarında, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimini muhataplarına anlattıklarını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istediklerini anlatan Yıldız, "2016'da Türkiye birçok badire atlattı. 15 Temmuz bunların içinde en beklenmedik, sürpriz olanı, dolayısıyla onun yarattığı travma Türkiye'de çok fazla. Bu biraz dışarıda anlaşılmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında darbeciler ve darbenin arkasındakilerle mücadelesinin dışarından yanlış anlaşıldığını, gerçek tabloyu muhataplarına anlattıklarını dile getiren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bu darbe girişimine girişenlerin, bunların arkasındakiler hakkında alınan tedbirler, yapılan mücadele biraz dışarıda daha çok 'hukuksuzluk' gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Biz bunu anlatıyoruz. Bu okullar, bu dernekler hakkında gerekli işlemler yapılmadığı sürece darbecilerin cezasız kalması veya yeni darbe girişimlerine açık kapı bırakılması gibi bir durum ortaya çıkacak. Biz öyle görüyoruz, yani bunu hem devletimizin hem demokrasimizin bekası için bu tedbirleri alıyoruz. Bütün ülkelerle de bu okullar konusunda veya bu darbeye karışanlar veya destekleyenlerden bu ülkelere iltica edenler hakkında gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bunu Avustralya hükümetinden de herkesten talep ediyoruz."

- "Vatandaşlarımızın Avustralya'ya entegre olması çok güzel"

Melbourne'deki temasları kapsamında, farklı dillerde yayın yapan yerel bir radyonun Türkçe programına konuk olan Yıldız, ardından Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğunda yapılan toplantıda Türk toplum temsilcileri, Türk kökenli siyasetçiler ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Avustralya Milli Görüş Teşkilatları bünyesinde faaliyet gösteren İlim Koleji'ni ziyaret ederek yöneticilerden bilgi alan Büyükelçi Yıldız, Türklerin Avustralya'ya başarılı şekilde entegre olmasından duyduğu memnuniyete işaret etti. Yıldız, "Entegre olurken de Türkiye ile bağlarını hiç zayıflamadığını, tam tersine Türkiye'ye kuvvetli ilgi, alaka, ve özlem duyduğunu gördüm." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yıldız'a temaslarında, Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Vakur Gökdenizler ve Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı eşlik etti.





