"Türkiye'nin güvenliği İslam coğrafyası için de önemli"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türk Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Başkanı Muhammed Adil, Türkiye'nin güvenliğinin sadece Türkler için değil İslam coğrafyası için de önemli olduğunu belirterek, "Türkiye ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz. Türkiye'nin güçlü olması İslam coğrafyasının güçlü olması demektir." dedi.

Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sadece İstanbul'dan ibaret olmadığını, yatırımcıların Anadolu coğrafyasını keşfetmesi gerektiğini söyledi.

TASCA olarak bu bilinçle İslam Dünyası Ege Buluşması'nı İzmir'de düzenlediklerini ifade eden Adil, Arap yatırımcıların Ege Bölgesi'ni de keşfetmelerini sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin İslam coğrafyası için yatırım anlamında her zaman cazip olmaya devam edeceğini dile getiren Adil, şöyle konuştu:

"Eski Türkiye kendi içinde, kapanmış bir ülkeydi. Yeni Türkiye ise herkese el uzatıyor. Artık Afrika, Arap dünyası ve komşu ülkeleriyle iş birliği ve köprüler inşa etmek için çok çaba gösteriyor. Karşı taraf da zaten o köprüyü bekliyordu. Şu anda bu köprüler sadece ekonomik anlamda değil kültürel, bilimsel siyasi ve en önemlisi ticari alanda kurulmuş durumda."

- "İslam coğrafyasının Türkiye'den istifade etmesi lazım"

Arap iş adamlarının Türkiye'de sadece gayrimenkul alanında yatırımlar yapmadığına dikkati çeken Adil, bu kişilerin sanayi, turizm, eğitim ve teknoloji alanında da yatırımlar yaptığını vurguladı.

Gayrimenkulün biraz daha önde gözüktüğünü ancak yatırımcıların sanayi gibi üretim alanlarına yönelmesi gerektiğini kaydeden Adil, "Türkiye çok birikimli bir ülke. Belli bir teknoloji seviyesine ulaştı. Bu alanda İslam dünyasının Türkiye'den istifade etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Adil, Türkiye'de 60'dan fazla sanayi bölgesi olduğuna dikkati çekerek yapılacak tanıtım faaliyetleriyle Arap iş adamlarının Türkiye'de yatırıma hazır olduklarını aktardı.

Son yıllarda Türkiye'ye gelen Arap turist sayındaki artışın gözle görülür bir biçimde olduğuna değinen Adil, bunun ileriki yıllarda da artarak devam edeceği beklentisini dile getirdi.

Arap coğrafyasında ve Afrika'da köşe yazarlarının, siyasilerin ve entelektüel camianın Türkiye lehine yazılar yazdıklarını ve demeçler verdiklerini ifade eden Adil, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'nin güvenliği sadece Türkler için değil İslam coğrafyası için de önemli. Türkiye ne kadar güçlüyse biz de o kadar güçlüyüz. Türkiye'nin güçlü olması İslam coğrafyasının güçlü olması demektir. Bizim Türkiye'yi, Türkiye'nin bizi koruması gerekiyor. Eğer Türkiye'yi korursak, Türkiye ile ticari ilişkilerimizi artırırsak biz de kendi güvenliğimizi sağlamış oluruz."















