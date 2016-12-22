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Türkiye'nin İİT nezdindeki Cidde daimi temsilciliği açıldı

- Türkiye'nin İİT nezdindeki daimi temsilciliği Cidde kentindeki Kançılarya binasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı - Bakan Çavuşoğlu: - "Maalesef başta Halep ve Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde özellikle ümmetin yaşadığı birçok yerde sorunlar var yine başta terör olmak üzere birçok sorun ile karşı karşıyayız. Benim ülkem Türkiye de maalesef terörün ve değişik terör örgütlerinin hedefi olmuştur. Biz terörün her türlüsü ile mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla mücadeleye devam edeceğiz" - "İİT'den beklentilerimiz var. Özellikle dünyanın değişik bölgelerinde Müslüman toplulukların yaşadığı sorunlara karşı daha duyarlı olmamız, onlara yardımcı olmamız lazım" - Açılıştan sonra Çavuşoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AA foto muhabirlerince çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi

Türkiye'nin İİT nezdindeki Cidde daimi temsilciliği açıldı

CİDDE (AA) - Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdindeki daimi temsilciliği,0 Cidde kentindeki Kançılarya binasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki 236'ıncı Suudi Arabistan'daki 4'üncü misyonu olan İİT Daimi Temsilciliği'nin açılması konusunda verdiği destekten dolayı Suudi Arabistan'a teşekkürlerini iletti.

Uluslararası örgütler ile ilişkilere çok önem verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Uluslararası ve bölgesel örgütlerin dünya barışına ve ekonomik kalkınmasına verebileceği desteği, potansiyeli görüyoruz. Ayrıca var olan sorunların çözümüne de katkı sunabileceğini biliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef başta Halep ve Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde özellikle ümmetin yaşadığı birçok yerde sorunlar var yine başta terör olmak üzere birçok sorun ile karşı karşıyayız. Benim ülkem Türkiye de maalesef terörün ve değişik terör örgütlerinin hedefi olmuştur. Biz terörün her türlüsü ile mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda PKK’sıyla, YPG’siyle DEAŞ‘ıyla mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "İİT'den beklentilerimiz var"

"İİT‘den beklentilerimiz var. Özellikle dünyanın değişik bölgelerinde Müslüman toplulukların yaşadığı sorunlara karşı daha duyarlı olmamız, onlara yardımcı olmamız lazım. Sorunlarının çözümü için diplomatik çabalarımızı artırmamız lazım." diye konuşan Çavuşoğlu, İİT’nin bu çabalarına destek vermek için bu misyonu açtıklarını ve burada İİT’nin tüm çalışmalarına katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız İİT'ye çok önem veriyor. Dönem başkanlığımızın aktif ve başarılı olması için bizlere talimatlar verdi. Eylem planı hazırladık. Sekreteryanın da desteği ile bunu başarılı bir şekilde uygulayacağız ki İİT, dünyada daha çok görünen ve daha çok etkin olan ve itibarı da daha yüksek bir örgüt olsun. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından misafirler ve katılımcılar ile beraber kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Açılıştan sonra binayı gezen Çavuşoğlu, AA foto muhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

Açılış programına Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ile İİT, İslam Kalkınma bankası ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yetkililer ve ülkede ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.


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Anahtar Kelimeler:
- Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluHalepİslam İşbirliği TeşkilatıSuriyeSuudi Arabistan
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