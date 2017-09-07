Türkiye'nin ilk kadın bakanı Akyol'un vefatı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Başkentte tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından Prof. Dr. Türkan Akyol'un, siyasetçi ve akademisyen olarak Türk milletine önemli hizmetlerde bulunduğunu bildirdi.

Bakan Demircan, yayımladığı mesajda, Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından Prof. Dr. Akyol'un vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Merhume Akyol'un, devlet adamı, siyasetçi ve akademisyen olarak milletimize önemli hizmetleri olmuştur. Türkan Akyol, Türkiye'nin veremle savaşında da değerli katkılar sağlamıştır. Türkan Akyol'a Allah'tan rahmet, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.