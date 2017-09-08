Türkiye'nin ilk kadın bakanı Türkan Akyol için tıp fakültesinde tören

ANKARA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve Ankara Üniversitesi'nin seçilmiş ilk kadın rektörü Prof. Dr. Türkan Akyol için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Salonu'nda düzenlenen törene, Akyol'un eşi Prof. Dr. Turhan Akyol, oğulları Prof. Dr. Umut Akyol ve Murat Akyol, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile Akyol'un ailesi, yakınları ve öğretim üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. İbiş törende yaptığı konuşmada, hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını belirterek, "Sadece Ankara Üniversitesi'nin değil, Türkiye'nin değerli bir insanını ismen uğurluyoruz. Pek çok alanda, pek çok başarıya imza atmış bir değerdi Türkan Akyol Hoca, üzgünüz." dedi.

Kendisinin bir hekim olarak Prof. Dr. Akyol ile çalışma fırsatı bulamadığını anlatan İbiş, "Kendisi hakkında çok güzel sözler ve değerli özellikler duydum. Türkan Hoca kişiliğiyle, nezaketiyle, insan sevgisiyle, çok yönlülüğüyle, tevazusuyla ve Cumhuriyet kadınının özverisi ve öz güveniyle tüm başarıları hak etmiş bir insandır." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol'un oğlu Prof. Dr. Umut Akyol da tüm aile adına törene iştirak eden herkese teşekkürlerini ileterek, annesi için Ankara Üniversiteli olmanın, hekim olmanın en önem verdiği ve gurur duyduğu şey olduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik de Türkan Akyol'un öz geçmişini okuyarak, değerlendirmelerini aktardı.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tören boyunca Prof. Dr. Akyol'un Türk bayrağına sarılı tabutu başında beşer dakika saygı nöbeti tuttu.