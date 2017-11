Türkiye’nin ilk otomobil, motorlu araçlar ve motor sporları festivali başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin ilk otomobil, motorlu araçlar ve motor sporları etkinliği Festival of Motoring, Eylül 2018’de Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.



Intercity İstanbul Park ve Messe Frankfurt tarafından Goodwood iş birliğiyle organize edilen Festival of Motoring Istanbul, Türkiye’nin ilk otomobil, motorlu araçlar ve motor sporları etkinliği olacak.



Eylül 2018’de Intercity İstanbul Park'ta yapılacak festival, güncel ve klasik binek motorlu araç, motosiklet, yarış teknesi ve traktör sergilerinden yarışlara, havacılık gösterilerinden dünya rekoru denemelerine kadar geniş bir kapsamda düzenlenecek.



Tüm araçların yakından incelenebileceği festivalde, ziyaretçiler test sürüşleri, yarış pilotlarının yanında pist turu, sürüş okulları, go-kart, simülatör ve daha birçok sürpriz etkinlikle aksiyonun içinde olacak.

Festivalde ayrıca, Türk ve dünya mutfağından lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, farklı noktalarda konserler de gerçekleştirilecek.

"Dünyada da ilk olacak bir organizasyona imza attık"

Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Festival of Motoring'in tanıtımında yaptığı konuşmada, uluslararası bir organizasyon olarak tasarladıkları etkinliğin, bir fuardan, bir yarıştan, bir festivalden çok daha fazlasını içereceğini belirterek, Eylül 2018’de 10 gün boyunca Intercity İstanbul Park’ta otomobil, motosiklet, motorlu araç üreticileri ve satıcıları ile birçok yan hizmet firmasının temsil edileceğini söyledi.



Sadece Türkiye değil dünyada da ilk olacak bir organizasyona imza attıklarını dile getiren Ak, etkinliğin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:



“Ziyaretçiler, sergilenecek arabaları incelemenin yanı sıra pistte ve çevre yollarda test sürüşü yapılabilecek. Hızlı performans arabalarıyla yarış pilotlarının yanında deneme sürüşlerine katılma imkanı bulunacak. Hem sıfır hem de ikinci el arabalar incelenip satın alınabilecek. Dolayısıyla araba gösterileriyle birlikte çok büyük bir ticaretin de yapılacağı aktivite olacak. Formula-1, off-road, ralli ve ralli cross alanlarında tüm dünyadan gelecek pilotlar ve en üst model araçlar yarışacak. Yani biz yıllardır Formula-1’in peşindeyken, şimdi öyle bir organizasyon yapıyoruz ki aynı anda 10 gün boyunca yüzlerce yarış olacak. Çocuklardan yaşlılara kadar herkese hitap eden aktiviteler gerçekleştirilecek. Çok renkli ve büyük bir organizasyon hazırlıyoruz. Her metrekarede bir etkinlik olacak. Eylül 2018’i iple çekiyoruz.”



Vural Ak, Festival of Motoring'e 1 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesini beklediklerini ifade etti.



Almanya'dan güçlü fuarcılık şirketi Messe Frankfurt ve İngilitere'den "Festival of Speed"in organizatörü Goodwood ile birlikte bugünden itibaren Festival of Motoring'in bütün dünyada tanıtımına başlayacaklarını anlatan Ak, “Uluslararası otomobil ve motor sporları firmaları etkinliğe gelecek. Otomobil sporlarında efsane dediğimiz birçok pilotu ağırlayacağız. Türkiye’de görmediğimiz kadar kalabalık bir yabancı spor, iş ve sanat dünyasından misafir olacak. Bu ülkemiz için de hem tanıtım hem turistik açıdan büyük bir fırsat. 1 milyon kişinin çoğunun İstanbul dışından geleceğin düşünürsek, önümüzdeki yıl eylül ayında çevredeki otel ve restoranlar olmak üzere bütün turizm hayatı bundan çok olumlu etkilenecek.” diye konuştu.



"Festival of Motoring uluslararası bir marka olacak"

Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdür Tayfun Yardım da Türkiye’de farklı ve ilkleri içeren bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Festival of Motoring aslında hislere hitap eden bir aile festivali. Görmek, duymak, dokunmak, hissetmek isteyen herkesi bu deneyimi yaşamak için festivalimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Festival of Motoring'in interaktif bir etkinlik olacağını bildiren Yardım, Messe Frankfurt’un 178 ülkeyi kapsayan geniş uluslararası ağında bu organizasyonun tanıtımını yapacaklarını söyledi.



Tayfun Yardım, "Buraya sadece Türkiye'den değil çevre ülkelerden, özellikle de Avrupa'dan çok ciddi içerik sağlayacağız." dedi.



Messe Frankfurt Başkan Yardımcısı Michael Johannes ise Festival of Motoring'in uluslararası bir marka olacağını vurguladı.



Toplantıya, Goodwood Proje Müdürü James Bebbington da katıldı.