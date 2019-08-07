Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Projesi” temalı festivali!

Samsun /Bafra’da Kızılırmak’ın yanı başında doğanın ve tarihin bir arada olduğu noktada,birçok ekstrem spor ve sportiffaaliyetleri ile dünyanın nadir alanları arasında gösterilen KapıkayafestFestivali sona erdi.



100 bin kişinin katılımı ve Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Projesi” uygulaması ile 5 gün boyunca renkli görüntülerin yaşandığı Kapıkayafest’te,ziyaretçiler hava sporları, su sporları,dağcılık, fotoğrafçılık, bisiklet, kamping vb. doğa sporlarını vefaaliyetlerini aynı noktada yaşayarakmutlu bir şekilde ayrıldılar.



Bafra Belediyesi sahipliğinde ve Astajans organizatörlüğündegerçekleştirilen Kapıkayafest’e Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden sporcuve ziyaretçiler katılım sağladı. Festivalde yamaç paraşütünün yanında diğerspor faaliyetleri de çok ilgi gördü. Su sporları, dağcılık, yürüyüş, turizm turları, fotoğraf -bisiklet safari, yöresel ve kültürel pazarlar da Kapıkayafest etkinlik alanında ilgi gören faaliyetlerarasındaydı.



İlklerin festivali!



Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Projesi” teması ile 5 günboyunca festival alanında, Sıfır Atık stantları, Sıfır AtıkKabul Merkezleri, kamp ve çadır alanları, Uçuş alanları, Yemekhane alanı, ringalanı, tüm etkinlik alanları ve yol güzergahları olmak üzere dış mekan atıktoplama kutuları yerleştirildi.



Vatandaşlara çevre ve doğayı korumalarına dikkatçekmek, sıfır atık projesi hakkında halkı bilinçlendirmek, festivalin sıfıratık projesine tam uyumlu olarak çalışmasını sürdürebilmesi için bir ÇevreMühendisi, 14 Atık ayrıştırma ve toplama personeli, 10 evsel atık toplamapersoneli festivalde hazır bulundu.



Kurulan stantlarda halkı bilinçlendirmek için BafraBelediyesince hazırlanan Sıfır Atık konulu el broşürleri, hikâye kitapları,dergiler, tohumlu kalem, boyama kitapları da dağıtıldı.



Samsun Valisi Osman Kaymak'tan tam destek!



Sıfır Atık ile ilgili oluşturulan standınziyaretçileri arasında Samsun Valisi Osman Kaymak’ta yer aldı.



Samsun Valisi Osman Kaymak, Kapıkayafest'te 'SıfırAtık Kabul Merkezi'ni ziyaret edip doğanın korunması adına misafirleriduyarlılığa davet etti.







Festivalde 9380 kg atık geri dönüşüme...



Çalışmalarda festival süresince; 9380 kg. geridönüştürülebilen Ambalaj Atığı, 28000 kg. ise evsel atık toplandı.



Orta Karadeniz’de ilk!



Aynı zamanda Zipline ve Dev salıncak orta karadenizbölgesinde ilk defa Kapıkayafest Festivali’nde extrem spor severlerle buluştu.



Renkli görüntülerle başlayanfestivalde gerçekleşen yamaç paraşütü, doğa ve su sporlarının yanı sıra Ziplineetkinliği her yaştan katılımcıya adrenalin dolu zamanlar yaşattı.







Dünyanın en özel ekstrem spor alanları arasında



Kapıkayafest;yamaç paraşütü için dünyanın en elverişli noktaları arasında yerini almayolunda ilerliyor. Bir yamaç paraşütçüsünün bir noktadan kalkıp aynı noktayainebildiği ve Kızılırmak’ın eşsiz doğal güzelliklerini ve manzarasınıgörebildiği dünyanın en özel konumlarından birisi.