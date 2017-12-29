Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

"Türkiye'nin ilk sondaj gemisi" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

- Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan hareket eden "Deepsea Metro-2" isimli gemi, boğazdan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol almaya başladı

ÇANAKKALE (AA) - Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan "Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 17.00'de Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 18.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerinin boğaz geçişinde eşlik ettiği 229 metre uzunluğundaki gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol almaya başladı.

Çanakkale İskelesi ve kordon boyunda bulunan çok sayıda kişi, geminin geçişini ilgiyle izledi.

Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleDeepsea Metro 2Sondaj Gemisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5