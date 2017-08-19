Türkiye'nin ilk uzay temalı eğitim merkezi Bursa'da yapılıyor

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından ''Gökmen Projesi'' kapsamında yaptırılacak Türkiye'nin ilk uzay temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) temeli 22 Ağustos'da düzenlenecek törenle atılacak.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaptırılacak merkez, 13 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek. TÜBİTAK tarafından da desteklenen ve içinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM, 125 milyon liraya mal olacak.

Projesi tamamlanan GUHEM'in ilk katında havacılığın gelişimine ışık tutan düzenekler ve günümüzde kullanılan uçuş simülatörleri yer alacak. Uzay katı olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu katta yer alacak yer çekimsiz alan ile merkeze gelen ziyaretçiler yer çekimsiz ortamı tecrübe edebilecek.

GUHEM'in 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek temel atma törenine Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM'in Türkiye'nin uzay temalı ilk merkezi olacağını belirtti.

Burkay, GUHEM'in ilk ve orta öğretim düzeyindeki gençlerin uzay ve havacılık konusundaki farkındalığını artıracağını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Büyükşehir Belediyemizin iş birliğinde hayata geçirilecek merkezimizde sergi alanlarının yanı sıra çocuklarımızın ilgisini çekecek eğitim atölye ve laboratuvarları da yer alacak. Uzay havacılık sektörlerinde söz sahibi olan ülkeler kendi astronotlarını da yetiştiriyor. Artık yerli uydusunu üretme noktasına gelen ülkemizde uzay ve havacılık konusunda gençlerimizde daha fazla farkındalık oluşturmalıyız. Bu anlamda bizler de düzenlediğimiz bir çok etkinlikle yeni neslin uzay ve havacılık alanında bilinçlenmesini ve yıllara yayılan bu çalışmalar sonucunda da Türkiye'nin ilk astronotunu Bursa'dan çıkarmayı hedefliyoruz.''