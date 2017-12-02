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Türkiye'nin IMO konsey üyeliğine yeniden seçilmesi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) konsey üyeliğine tekrar seçilmesinin konseydeki güçlü konumunu pekiştirdiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IMO konsey...

Türkiye'nin IMO konsey üyeliğine yeniden seçilmesi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) konsey üyeliğine tekrar seçilmesinin konseydeki güçlü konumunu pekiştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IMO konsey üyeliği seçimlerinin İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen IMO 30. Genel Kurul Toplantısı kapsamında yapıldığını ve söz konusu seçimlerde yeniden aday olan Türkiye'nin konsey üyeliğine tekrar seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, ilk kez aday olduğu 1999'dan itibaren iki yılda bir yapılan bütün konsey seçimlerinde üyeliğe seçildiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"1 Aralık'ta gerçekleştirilen seçimlerde de müspet bir netice alınması, Birleşmiş Milletler'in (BM) deniz emniyeti-güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO'nun yürütme organı olan konseydeki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir.

Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir."


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Dışişleri BakanlığıİMOIngiltereKonsey üyeliğiTürkiye
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