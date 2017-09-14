Türkiye'nin kadın akrobasi pilotunun hedefi yurt dışı

ESKİŞEHİR(AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nin kurulmasında öncülük yapan akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün yolundan giderek, akrobasi pilotu olan ve bugüne kadar 8 gösteri gerçekleştiren Semin Öztürk, yurt dışındaki etkinliklerde yer alarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Necati Artan Tesisleri'ndeki hava gösterilerinde gerçekleştiren 26 yaşındaki Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk'ün kendisi 9 yaşındayken uçuşlara başladığını anımsattı.

Babasının uçuşlarının ilgisini çektiğini anlatan Öztürk, "Ben de uçmak istiyordum. Bu uçaklarda paraşüt takma zorunluluğu var. Paraşüt bana olmadığı için üç yıl bekledim. Babamla ilk akrobasi gösterimi 12 yaşında gerçekleştirdim. Akrobasi serüvenim bu şekilde başladı." diye konuştu.

Bugüne kadar 8 gösteri gerçekleştirdi

Öztürk, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu olmak bana gurur veriyor. Aynı zamanda büyük bir sorumluluk taşıyorum. Bu unvana layık olmaya çalışıyorum. Havada olmak güzel bir his. Kendimi gökyüzünde güçlü ve özgür hissediyorum. Bugüne kadar 8 gösteri gerçekleştirdim. 16-17 Eylül'deki Sivrihisar Hava Gösterileri'nde ikinci air şovumu sergileyeceğim.

Bir gösteriye hazırlanmak için iki ay kamp dönemi oluyor. Uyku ve beslenme düzeni çok önemli. Profesyonel bir sporcunun şampiyonaya hazırlanması gibi düşünün. Akrobasi de bir motor sporu. Bu disiplin ve düzene alıştım."

"Babam kadar iyi uçmak istiyorum"

Öztürk, 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çok güçlü bir motoru olduğunu vurguladı.

Arkadaşlarının akrobasi pilotu olduğunu öğrendiklerinde inanamadıklarını kaydeden Öztürk, şunları kaydetti:

"Öncelikle inanamıyorlar. Alıştıkça benimle uçmak istiyorlar. İçinde havacılık aşkı olan herkese akrobasiyi tavsiye ediyorum. Bundan sonra en büyük amacım, yurt dışında gösteri sunup, yarışmalarda bulunarak Türk bayrağını dalgalandırmak. Kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Gökyüzünde babam kadar iyi uçmak istiyorum. Babam da gösteri uçağı olan Mor Menekşe'yi bana vermek istiyor. Kendimi hazır hissettiğimde Mor Menekşe ile uçacağım."

Muhabir: Deniz Açık