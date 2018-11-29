Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi", "Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi", "Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi" ve "Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi" ödülleri sahiplerini buldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti Bankası’nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 12. kez gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Geleceğe güvenle bakan kadınlardan oluşan güçlü ve büyük bir platforma dönüşen yarışmada, redeer markasının yaratıcı Müşerref Sezen Saral, "Türkiye’nin Kadın Girişimcisi" seçildi. Nebyan Doğal girişimiyle Nazlı Uyanık Yıldız, "Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi" oldu. RS Research kurucusu Rana Sanyal, "Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi" seçildi. Hayata geçirdiği KızCode projesiyle Müjde Esin, "Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi" ödülünü kazandı.





- "Kadın girişimcilere bugüne kadar yaklaşık 5 milyar TL finansman sağladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Türkiye’de kadın girişimciliğini ayrı bir yaklaşımla ele alan ilk özel banka olduklarını belirterek, "Toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir kılınması için fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada atılacak en büyük adımın kadınların ekonomiye katılımı olduğunu düşünüyoruz. Kadın girişimcilere bugüne kadar yaklaşık 5 milyar TL finansman sağladık ve bu yıl Türkiye’de bir ilke imza atarak Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile kadın girişimcilere özel 75 milyon dolarlık sosyal bono ihracını gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Global raporların çıktılarına da değinen Onaran, "Türkiye’deki kadın girişimcilerin ülkedeki toplam girişimciliğe oranı yüzde 9. Türkiye’de 2000’li yılların başında yüzde 5 olan kadın girişimcilik oranının yüzde 9’lara çıkması umut verici ancak gidilecek daha çok yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Onaran, tüm kazananlarla birlikte 12 yıldır yarışmaya başvuran, bu sinerjinin oluşmasını sağlayan kadın girişimcilere teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yarışmaya katılan kadınlar, başarı hikayeleriyle girişimci adaylarına rol model ve ilham oldular. Kadın girişimcilerimize inandıkları, emek verdikleri, hayal ettikleri, vazgeçmedikleri ve cesaretleri için şükranlarımı sunuyorum. Hayal ortaklarımız KAGİDER’e ve Ekonomist dergisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yılın ilham veren, kazanan kadın girişimcilerini de kutluyorum. Garanti Bankası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz."





- "Kadın girişimci adayları, hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkıyor"





KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar da bu yarışmanın sadece kendisinin değil, tüm katılımcıların hayatına dokunduğunu aktararak, "Bugüne dek yarışmaya katılan kadınların yüzde 85’i çevresindeki kadınları girişimcilik konusunda etkiledi. Yarışmacıların yüzde 30’u, Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması sayesinde ek finansman elde etti. Yarışmada birinci olmuş kadın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde 40 artış oldu. Ancak bütün bu destekleri anlamlı ve işlevsel kılacak olan, kadın girişimci adaylarına cesaret, öz güven ve moral vermektir. İşte o zaman kadın girişimci adayları, hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ekonomist dergisi Yayın Direktörü Rauf Ateş ise şunları kaydetti:

"Türkiye’de bir kadın girişimci yarışması planladığımız 2005 yılında, Türkiye’de 50 bin kadın işveren vardı. Toplam işveren sayısı ise 1 milyon 100 bin düzeyindeydi. Oran ise yüzde 4,5 idi. Şimdi patron sayısı 1,5 milyona, kadın işveren sayısı 100 bine yaklaştı. Örneğin, 35 bin 349 tek ortaklı anonim şirketin 4 bin 66'sı kadın girişimcilere ait. Bugün için düşük ama geldiği yer açısından çok önemli. 12 yılda kadın girişimci sayısı 2’ye katlanmış. Bunda Kadın Girişimci Yarışması’nın da etkisinin büyük olduğunu düşünüyoruz. Girişimcilik tarafındaki büyük ivme ile önümüzdeki yıllarda kadın girişimci sayısının katlanarak artacağına inanıyorum."