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Türkiye'nin Konakri Büyükelçiliğinde 23 Nisan buluşması

- Ginede'deki Maarif okullarında eğitim gören öğrenciler Büyükelçilikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provası yaptı - Provaları, "Yeke Yeke" şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Gineli Mory Kante ile "Confirmer" şarkısıyla uluslararası müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen Kandia Kora da izledi

Türkiye'nin Konakri Büyükelçiliğinde 23 Nisan buluşması

KONAKRİ (AA) - Gine'deki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında eğitim gören öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provalarını Türkiye'nin Konakri Büyükelçiliğindeki programla yaptı.

Konakri Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Gine TMV Koordinatörü Selahattin Yazar, Gine TMV İlköğretim Müdürü Recep Görmez, "Yeke Yeke" şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Gineli şarkıcı Mory Kante, uluslararası müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen Kandia Kora, Gineli rap ve hip-hop grubu Degg J Force 3 üyelsiyle moda ve sinema dünyasından temsilcilerin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren Türk iş adamları ve Gineli basın mensupları da katıldı.

Büyükelçi Sağman, Gineli sanatçıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Gine ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece ekonomik ve siyasi düzeyde kalmaması gerektiğini, aynı zamanda kültürel anlamda da bir iş birliği kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

TMV okullarına giden ilkokul öğrencilerinden oluşan grup da Yeke Yeke ve Confirmer şarkıları eşliğinde davetlilere 23 Nisan için hazırladıkları dansları sergiledi.

23 Nisan kutlamalarına katılmak için Türkiye'ye gidecek Gineli çocuklar, heyecanlı olduklarını ve Türkiye'yi çok merak ettiklerini söyledi.

Gine, TMV'nin yurt dışında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait tüm okulları devraldığı ilk ülke olma özelliği taşıyor. Ülkedeki tüm okullar, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin emriyle kapatılmış ve TMV'ye devredilmişti.

Okullardan ikisine Şehit Ömer Halisdemir, diğer ikisine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alpha Conde isimleri verilmişti.​

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FetöGine KonakriKandia KoraMaarif VakfıMory KanteNur Sağman
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