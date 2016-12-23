Türkiye'nin kurutulmuş bitki haritasında 37 bin çeşit var

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Türkiye'nin doğal ağaç, çalı ve toprak florasını saptamak amacıyla 1950'de kurulan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (ISTO) Herbaryumu, ulaşılması güç olan değişik yörelerden toplanan ve biyolojik çeşitliliğin sergilendiği yaklaşık 37 bin kurutulmuş nebat örneğiyle Türkiye'nin bitki haritasını barındırıyor.

ISTO Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Akkemik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1950'de Prof. Dr. Hayrettin Kayacı tarafından kurulan herbaryumda, kurutulmuş bitkilerin sergilendiğini anlattı.

Akkemik, bilimsel bir şekilde değişik yörelerden toplanan, özelliklerini kaybetmeyecek şekilde kurutulmuş ve sınıflandırılmış bitki koleksiyonunun yer aldığı herbaryumda, Türkiye'nin doğal ağaç, çalı ve otsu bitki örnekleri ile diğer ülkelerden karşılaştırma amacıyla alınan egzotik türlerin görülebildiğini kaydetti.

Kurutulmuş bitkilerle bilimsel çalışmalar yapıldığını belirten Akkemik, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bitkilerin büyük bir kısmına ait örneklerin yer aldığı bu herbaryum, kurutulmuş bitki müzesidir. Aslında doğal tarihi müze kapsamında ele alınabilecek bir yer. Burada doğamızda bulunan bitkiler sergilenerek depolanıyor. Hem günümüzde yetişmiş olanlar hem de geçmişte olan bitkilerin bulunduğu bir mekan. Hem milyon yıllar önce ülkemizde hangi bitkilerin olduğunu ve bunların örneklerini görebiliyoruz hem de günümüzde hangi bitkiler olduğunu bulabiliyoruz. Buraya kuruluşundan bugüne yaklaşık 37 bin bitki getirilmiş ve şu an 37 bin bitki depolanmakta. Burada 1950'li yıllara ait bitkilerimiz var, son yıllarda toplanmış bitkiler de var. Böylece geçmişte hangi bitkiler vardı, acaba bu bitkiler doğada var mı, yok mu oldu, onları anlayabilmek için de doğal tarih anlamında bize bir arşiv oluşturuyor."

- Zengin bitki örneğiyle ilgi görüyor

Herbaryumun, Türkiye florasının ilginç ve zor bulunan zengin bitki örnekleriyle yerli ve yabancı bilim adamlarının dikkatini çektiğini vurgulayan Akkemik, herbaryumda, çok sayıda nadir, nesli tehlike altında olan endemik bitkinin yer aldığını, örneklerin bir kısmının Türkiye'nin ulaşılması güç yörelerinden toplandığını, bu örneklerin tahrip olması durumunda yeniden bir araya getirilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Akkemik, bu nedenle her yıl düzenli bitki örneklerine şoklama veya ilaçlama yapıldığını anlattı.

Herbaryumdaki bitki türlerini incelediklerinde bazılarının artık günümüzde tamamen yok olduğunu görebildiklerini dile getiren Akkemik, 1900'lü yılların başında İstanbul'un Adalar ilçesinde görülen bazı türlerin, yapılaşmadan dolayı artık yok olduğunu söyledi. Akkemik, yine Kadıköy çiğdeminin de artık o bölgede görülmediğini ancak Elmalı havzası civarında az sayıda rastlandığını, yapılaşmayla bunun da tamamen yok olacağını dile getirdi.

Birçok bilim insanının emeğiyle bugünkü düzeye gelen ve geçmişten geleceğe önemli bir miras olan ISTO Herbaryumu'nun, Türkiye'deki diğer herbaryumlar arasında özellikle odunsu bitkiler bakımından özel bir yere sahip bulunduğunu vurgulayan Akkemik, buranın, birçok odunsu bitki için yapılmış revizyon çalışmalarına ait örnekleri barındırması sebebiyle Ulusal Ormancılık Herbaryumu olmaya aday olduğunu aktardı.

- "Elektronik ortama taşıyacağız"

Prof. Dr. Ünal Akkemik, bitki sayısı fazla görünmese de çeşitliliğin zengin olduğunu vurgulayarak, "Özellikle de İngiltere'de 10 ciltlik Türkiye florası yazılırken toplanan bitkilerin yaklaşık 6 bini burada bulunmaktadır. Bunlar 1950-60'lı yıllarda toplanan bitkiler. O bitkileri bugün toplamak mümkün değil. Dağlık Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışmak sıkıntılı." dedi.

Türkiye'nin hemen her bölgesinden bitki örneğinin yer aldığı herbaryumun elektronik ortama aktarılacağını ifade eden Akkemik, "Tüm bitkilerin fotoğrafları çekiliyor. Araştırma yapmak isteyenler önce elektronik ortamda inceleyerek ön bilgi sahibi olabilecek." diye konuştu.

Akkemik, bitkilerin gelecek yıllara aktarımını sağladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazıları geçmişte vardı, belki yok olacak. Bunların kayıtlarını bize sunuyor. Yaşam alanları yok olan bitkileri tespit edebiliyoruz. Örneğin kara çam ağacının örneklerini incelediğimiz zaman bunların Türkiye'nin hangi bölgelerinde yayıldığını, ne zaman toplandığını görüyoruz. Bitkilerin yapılarındaki farklılıkların hangi bölgelerde gözlendiğini, hangi bölgelerde yapraklarında, kozalaklarında ne gibi bir farklılık olduğunu, yetişme ortamındaki koşullardan nasıl etkilendiklerini belirleyebiliyoruz. Türkiye'nin bitki haritasını çıkarıyoruz."



















