Türkiye'nin

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen hafif sınıf insansız kara araçlarının ilk örnekleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, çeşitli büyüklük ve donanımlarda insansız kara aracı ihtiyacını dikkate alan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bu alandaki yerli çözümlerin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik bir dizi çalışma yürütüyor.

SSB, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Planı kapsamında geliştirilmesi planlanan insansız kara araçlarını hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gruplandırdı.

Hafif sınıf kategorisinde 1. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Aracı olarak toprak yol, oyuk, mağara, bina içi oda ve benzeri ortamlarda keşif ve gözetleme yapabilen, atılabilir, 1 kilogramdan hafif, uzaktan kumandalı araçlar geliştirilmesi istendi.

2. Seviye Atılabilir İnsansız Kara Aracı olarak toprak yol, oyuk, mağara, menfez, meskun mahal/kapalı alan, çok katlı bina içinde operasyon öncesi keşif, gözetleme, tuzak tespiti ve emniyet operasyonları gerçekleştirebilecek, atılabilir, merdiven çıkabilir, 3 kilogramdan hafif, keşif-gözetleme modülü gibi faydalı yükler taşıyabilen, tam otonom, yarı otonom, uzaktan kumandalı olarak kullanılan ürünler talep edildi.

3. Seviye İnsansız Kara Aracı olarak ise toprak yol, oyuk, mağara ve benzeri ortamlarda keşif-gözetleme kabiliyetiyle birlikte geniş arazi bölgelerinin ve meskun mahalde bulunan oda/alanlarının operasyon öncesi karar destek sağlamak ve emniyet almak maksadıyla haritalanmasını yapabilen, merdiven çıkabilen, 6 kilogramdan hafif, keşif-gözetleme, genişletilmiş gözetleme, haritalama, KBRN modülleri taşıyabilen, yarı otonom, uzaktan kumandalı çözümler istendi.

- 4 firma, 16 araç

İlgili seviyelere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Zırhlı Taktik Araç-2 Projesi kapsamında Altınay AŞ, Elektroland Savunma AŞ, Esetron Ltd. Şti. ve HOYTEK Ltd. Şti. ile Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Sözleşmeleri imzalandı.

Firmaların 2 ayda ürettikleri ön prototipler ilk görüşleri almak üzere kullanıcılara sunuldu. Ön prototiplerin kullanıcı tarafından denenmesi ve görüşlerinin alınmasının ardından kritik tasarım süreçleri başlatıldı.

Birinci seviyeden 2 ayrı firmadan 4, ikinci seviyeden 4 ayrı firmadan 8, üçüncü seviyeden 2 ayrı firmadan 4 olmak üzere toplam 16 araç, temmuz ayına kadar kalifiye edilerek seri üretim öncesi kullanıcı tarafından harekat alanında denenecek. Bu faaliyetle birlikte seri üretime yönelik hazırlıklar tamamlanacak.

- İlk sınavı ASELSAN'a karşı verdiler

Öte yandan, proje uygulama takvimleri doğrultusunda 1. ve 2. Seviye Hafif Atılabilir İnsansız Kara Araçları için ön prototip gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterim faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik çözüm ortağı olarak ASELSAN belirlendi. Bu çerçevede, SSB koordinesiyle ASELSAN tarafından insansız kara aracı projeleri kapsamında üretilecek tüm ürün ve prototiplerin denenmesi, test edilmesi ve kalifikasyonunun gerçekleştirilmesi için gerekli özelliklere (açık/kapalı alan, eğimli arazi, engel, parkur, menfez ve benzeri) sahip test alanı hazırlandı.

Testler, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve SSB yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

- Tasarımlar görüşler doğrultusunda iyileştirilecek

Gösterim aşamasında firmalar, kendilerine ayrılan sürede önce ön tasarımlarını detaylandıran ve projede teknik olarak geldikleri aşamayı anlatan sunumları icra etti, sonrasında ürettikleri ön prototiplerin yeteneklerini test alanında sergiledi.

Kullanıcılar tarafından performans değerlendirmeleri yapılırken, gerekli görülen özellikler için tasarımın iyileştirilmesine yönelik görüşler firmalara iletildi. Firmalar nisan ayında yapılması planlanan bir sonraki gösterime kadar gerekli iyileştirmeleri ön prototiplere yansıtacak.

Araçları sahada kullanacak güvenlik personeliyle yürütülen bu çalışmalarla projelerin tasarım, üretim ve kalifikasyon süreçlerindeki muhtemel riskler minimize edilecek ve ihtiyaç duyulan insansız kara araçları maliyet etkin ve en yetkin şekilde tedarik edilecek.