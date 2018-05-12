"Türkiye'nin Mühendis Kızları" rol modelleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Lise Programı kapsamında 10 ilden 50 pilot okulda "Rol Model Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, MEB, UNDP ve Limak Vakfı iş birliğinde yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları Lise Programı kapsamında 10 ilden 50 pilot okulda "Rol Model Buluşmaları" yapıldı. Proje gönüllüsü olan tecrübeli kadın mühendislerin birer rol model olarak mühendislik mesleğini, çalışma koşullarını ve kendi deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaştıkları buluşmalar tamamlandı.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Muğla ve Siirt olmak üzere 10 ilde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı 50 lisede uygulanmakta olan Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi Lise Programı ile öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendislik bölümlerini tercih etmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Bu doğrultuda program, öğrencilerin mühendislik mesleğini daha yakından tanımalarını ve mesleki ön yargılardan bağımsız olarak kariyer seçiminde bulunmalarını hedefliyor.

20-22 Mart 2018 tarihleri arasında pilot okulların okul yöneticisi ve rehberlik öğretmenlerine yönelik eğitimlerin tamamlandığı projenin bir sonraki adımında öğrenciler, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği olmak üzere 6 farklı mühendislik dalından 16 farklı kadın rol modelle buluştu. Ankara ve İstanbul’dan 8'er, Antalya, Elazığ ve Hatay’dan 6'şar, Çanakkale’den 5, Siirt’ten 4, Kırklareli ve Muğla’dan 3'er, Artvin’den ise 1 okul olmak üzere toplam 50 lisede 56 saat eğitim verilerek öğrencilerin mühendisliğe dair sorularına cevaplar verildi.

Rol modellerin iş hayatına dair tecrübelerini lise 10 ve 11. sınıf öğrencileriyle paylaştığı ve her okulda bir oturum olmak üzere 50 oturum olarak tasarlanan buluşmalar, yoğun ilgi sebebiyle bazı okullarda iki oturumda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin heyecanla dinlediği rol modeller, çocukluklarından itibaren hayallerindeki mesleği seçme yolculuklarını, bu süreçte kararlarına etki eden etmenleri ve yeteneklerini keşfetme yollarını anlattı.

Kendi tecrübelerinden örnekler veren rol modeller, mühendislik mesleği hakkında doğru bilinen yanlışları açıklayarak öğrencilerin meslek seçiminde yetenek ve ilgileri doğrultusunda karar vermesinin önemine değindi ve iş hayatında başarılı olmak için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.