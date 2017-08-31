"Türkiye'nin Myanmar hükümetine baskı yapmasını istiyoruz"

YANGON (AA) - ALİ EBUBEKİR TOKCAN - Arakanlı insan hakları aktivisti İbrahim Ali, Müslümanlara yönelik katliamların yapıldığı Arakan'da durumun içler acısı olduğunu ve insani yardımların acilen arttırılması gerektiğini belirterek, "Türkiye, güçlü bir İslam ülkesi. Türk hükümetinden Arakan'da yaşanan dramın son bulması için Myanmar hükümetine baskı yapmasını istiyoruz." dedi.

Ali, Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Son şiddet olaylarının 25 Ağustos'ta başladığını, Myanmar ordusu ve bölgedeki Budist çetelerin Arakan halkının yaşadığı köyleri yaktığını anlatan Ali, katliamların son bulması için İslam ülkelerinin acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ali, bölgede çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini aktararak, "Olayların ardından yaklaşık 40 köyün yakıldığını söylememiz mümkün. Şu an bölgede ordu güçleri köyleri yakıyor, helikopter ve füzeleri kullanarak ve karadan hareket ederek, tüm imkanlarını kullanarak bölge halkını katlediyor. Bölgede Arakan köylerine karşı etnik temizlik harekatı yapılıyor." diye konuştu.

Özellikle Bangladeş sınırındaki bölgede durumun kritik olduğunu, Bangladeş hükümetinin yaşanan olaylara rağmen sınırını kapattığını dile getiren Ali, şöyle devam etti:

"Arakanlılar, Bangladeş tarafına geçtiği zaman Bangladeşli yetkililer tarafından yakalanırsa Myanmar'a geri gönderiliyor. Şu anda bölgedeki durum gerçekten içler açısı, her geçen gün yüzlerce insan hayatını kaybediyor. İnsani yardımların acilen arttırılması gerekiyor.

Türkiye, güçlü bir İslam ülkesi. Türk hükümetinden Arakan'da yaşanan dramın son bulması için Myanmar hükümetine baskı yapmasını istiyoruz."

Ali, uluslararası kamuoyuna da ellerinden geldiğince bölgeye yardım yapma çağrısında bulundu.

Saldırıların ardından evlerini kaybeden insanların bir kısmının açık alanlarda, bir kısmının da barınaklarda hayatını sürdürmek zorunda kaldığına işaret ederek, "Özellikle yaşlılar ve genç kadınlar, bu yaşadıklarından dolayı utanç duyuyor." dedi.

Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarda özellikle erkek nüfusu hedef aldığını aktaran Ali, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Erkeklerin büyük bir kısmı askerler tarafından öldürülmüş durumda. Bu sebeple bölgede erkek nüfusunun fazla olduğunu göremezsiniz.

Arakanlı Müslümanlar olarak istediğimiz şey; bin yıl önce olduğu gibi hayatta olmak ve geçmişte olduğu gibi haklarımızı geri istiyoruz. Myanmar hükümetinden başka bir şey istemiyoruz. En önemli sorunlarımızdan biri kimliğimiz yok. Bizler kimliğimizi kaybetmiş durumdayız ve kimliğimizi geri istiyoruz."