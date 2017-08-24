Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği "Ayla" isimli film, Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi.

Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği "Ayla" isimli film, Türkiye'nin Oscar adayı olarak seçildi.

Türkiye'nin 90. Akademi Ödülleri'ndeki adayı "Ayla" filmi oldu.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'ndan (SEK) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Amerika'da yapılacak 89. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.

Başvuran 13 filmin değerlendirildiği kurulda, Ulkay'ın "Ayla" isimli film, Oscar adayı oldu.

Muhabir: Hilal Uştuk

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AylaCan UlkayKültürOscarSanatal Etkinlikler KomisyonuSETEM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5