Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde yeni yıl resepsiyonu

- Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen: - "2018 yılı Çin ve Türk dostluğunun daha da gelişmesine vesile olacak"

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde yeni yıl resepsiyonu

PEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "2018 yılı Çin ve Türk dostluğunun daha da gelişmesine vesile olacak." dedi.

Büyükelçi Önen başkent Pekin’deki büyükelçilik konutunda yeni yıl resepsiyonu verdi. Burada yaptığı konuşmada yeni yılın hem Çin hem de Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Önen, "Vatanımızdan binlerce kilometre uzaktayız. Hepimizin amacı vatanımızı doğru temsil edebilmek, bayrağımızı daha yükseklere çekebilmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi seviyelere getirebilmek." diye konuştu.

Büyükelçi Önen öte yandan, gelecek yılın Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kutlanacağına değinerek, "Zaten iyi olan ilişkilerimiz 2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması hasebiyle daha da iyi gelişecek, daha da önemli atılımlar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın Türkiye’de daha fazla Çinli turistin ağırlanmasına da vesile olacağını kaydeden Pekin Büyükelçisi Önen, "Bu vesiyeyle inşallah Çin ve Türk dostluğunun daha da gelişmesine olanak sağlanacak." dedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çinPekinResepsiyonYeni Yıl
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5