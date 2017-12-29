Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde yeni yıl resepsiyonu

PEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, "2018 yılı Çin ve Türk dostluğunun daha da gelişmesine vesile olacak." dedi.

Büyükelçi Önen başkent Pekin’deki büyükelçilik konutunda yeni yıl resepsiyonu verdi. Burada yaptığı konuşmada yeni yılın hem Çin hem de Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyen Önen, "Vatanımızdan binlerce kilometre uzaktayız. Hepimizin amacı vatanımızı doğru temsil edebilmek, bayrağımızı daha yükseklere çekebilmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi seviyelere getirebilmek." diye konuştu.

Büyükelçi Önen öte yandan, gelecek yılın Çin’de Türkiye Turizm Yılı olarak kutlanacağına değinerek, "Zaten iyi olan ilişkilerimiz 2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması hasebiyle daha da iyi gelişecek, daha da önemli atılımlar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Gelecek yılın Türkiye’de daha fazla Çinli turistin ağırlanmasına da vesile olacağını kaydeden Pekin Büyükelçisi Önen, "Bu vesiyeyle inşallah Çin ve Türk dostluğunun daha da gelişmesine olanak sağlanacak." dedi.



