Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğinde iftar

JOHANNESBURG (AA) - Türkiye'nin Güney Afrika'daki Pretorya Büyükelçiliğinde iftar verildi.

Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen'in daveti üzerine büyükelçilik rezidansında verilen iftara, Güney Afrika Dış İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Protokol Direktörü Nancy Nonceba Losi Tutu, İran'ın Pretorya Büyükelçisi Mohsen Movahhedi Ghomi, Güney Afrika Yükseköğretim Direktörü Ghaleeb Jeppie, eski Güney Afrika büyükelçisi Mohammed Dangoor'un aralarında bulunduğu üst düzey bürokratlar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Güney Afrika Şubesi yöneticileri ile ülkede yaşayan bir grup Türk vatandaşı katıldı.

Güney Afrika'da yaşayan hat sanatçısı Refik Çarıkçı, programda Büyükelçi Ülgen'e hat sanatı tablo hediye etti.

Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftarda davetlilere Türk kültürünün en lezzetli yemeklerinden ikram ettiklerini söyledi.

Güney Afrikalı bürokratlarla iyi diyaloglar kurduklarını belirten Ülgen, "İftara katılanlar arasında Güney Afrika'da yardıma muhtaç insanlara yardım götüren ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak proje yapan dernek temsilcileri de vardı. Ramazan tüm dünyada yardıma muhtaç insanların daha da hatırlandığı bir ay." dedi.

İş adamı Yüksel Timur da memleketten binlerce kilometre uzaklıkta büyükelçilik çatısı altında iftar yapmalarının kendilerini Türkiye'de gibi hissettirdiğini ifade etti.