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Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde bayramlaşma

- Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli: - "Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hem de Kurban Bayramı'nı idrak etmek üzereyiz. Bütün bu iki bayram bir araya gelince tabii bizim için çifte mutluluk oldu"

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde bayramlaşma

ROMA (AA) - Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansındaki bayramlaşmada, Büyükelçi Murat Salim Esenli ve eşi Evren Esenli, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Prof. Mehmet Paçacı, Türkiye'nin Roma ve Vatikan nezdindeki büyükelçilik personeli ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükelçi Esenli, yaptığı konuşmada, bu yıl hem 30 Ağustos Zafer Bayramı hem de Kurban Bayramı dolayısıyla çifte bayram coşkusu yaşadıklarını ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yaşatan şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini belirten Esenli, "Bugün İtalya'daki tüm vatandaşlarımızın, büyükelçiliğimizdeki meslektaşlarımızın, burada bulunan öğrencilerimizin çifte bayramını, en kalbi duygularla kutluyorum. Malumunuz hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hem de Kurban Bayramı'nı idrak etmek üzereyiz. Bütün bu iki bayram bir araya gelince tabii bizim için çifte mutluluk oldu." dedi.

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- 30 Ağustos Zafer BayramıKurban BayramıRomaTürkiye'nin Roma Büyükelçiliği
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