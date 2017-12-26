"Türkiye'nin sığınmacılar için yaptıkları takdir edilecek bir durum"

ÜSKÜP (AA) - ADMİR FAZLAGİKJ - Makedonya Kriz Yönetimi Merkezi (CUK) Müdürü Agron Bucaku, Türkiye'nin sığınmacı politikalarını överek, "Türkiye'ye hayranım. Bu kadar büyük bir sayı ile başa çıkmak tebrik ve takdir edilecek bir durum." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bucaku, başında bulunduğu kurumun çalışmalarını, Balkan rotasındaki Makedonya'yı da etkileyen sığınmacı krizini ve Türkiye'nin sığınmacı politikalarını değerlendirdi.

Kurum olarak düzenli rapor ve uyarılarla kriz durumlarında sistemin koordinasyonunu sağlama görevleri bulunduğunu aktaran Bucaku, insan ve ekipmanla müdahale gibi somut görevlerinin olmadığını söyledi.

Ülkede 'kriz durumu' ilan edilmesiyle ilgili prosedür hakkında bilgi veren Bucaku, "Tüm bu prosedür, ne İçişleri Bakanlığı, ne Savunma Bakanlığı ne de Cumhurbaşkanlığının tek başına, diğer kurumlar dikkate alınmadan 'kriz durumu' ilan etmesine izin verilmemesi için düşünülmüştür. Teoride doğru düşünüldüğünü, ancak pratikte sorunlarla karşılaştığımızı düşünüyorum. Zira koordinasyon, Makedonya'da büyük sorun." diye konuştu.

- "AB'de çok fazla yabancı düşmanlığı var"

Balkan rotasının bir parçası olarak Makedonya'nın, 2015 yılında beklenmedik bir sığınmacı krizi ile karşı karşıya kaldığını anımsatan Bucaku, kurumların tüm istek ve sorunlara tam olarak cevap vermede hazırlıksız yakalandığını belirtti.

Kurumların, kapasitelerine uygun bir şekilde bu krize yanıt verdiklerini düşünen Bucaku, "Daha güçlü ülkeler ile Makedonya'da yaşananlar karşılaştırıldığında, Makedonya'nın çok da eleştirilecek bir yanının olmadığını düşünüyorum. Kurumlar, imkan ve kapasiteleri dahilinde hareket etti. Özellikle bu yıl, kurum olarak görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Koordinasyonunu kurduğumuz kamp ve kabul merkezlerinde her şey yolunda. İnsanlara, çocuklara yapılan insani muamelede AB kurumlarından bir destek almadık." ifadelerini kullandı.

Bucaku, AB'nin sığınmacı krizine yaklaşımına da değinerek, "AB'ye karşı eleştirel olacağım. Çünkü birkaç ay önce tüm heyet buradaydı. Onlara bazı çalışmalar yaptığımız için destek taleplerimizi ilettik. Benim eleştirim, AB'nin yaklaşımı ile ilgili. Maalesef çok fazla yabancı düşmanlığı ve manipülasyon var." dedi.

Makedonya'nın bir bakıma AB'nin sınırlarını da koruduğunu vurgulayan Bucaku, bazı AB ülkelerinde göç olgusunun doğru anlaşılmasına ilişkin sorunlar yaşandığını savundu.

Bucaku, Makedonya'nın yeniden 2015 yılındaki gibi bir sığınmacı kriziyle karşı karşıya kalması durumunda kurumların kazandıkları tecrübeden dolayı buna daha iyi karşılık vereceğini belirterek, AB'nin yardım ve katılımıyla bunun üstesinden gelebileceklerini söyledi.

- "Türkiye'nin yaptıkları takdir edilecek bir durum"

Türkiye'nin sığınmacı politikalarını öven Bucaku, "Türkiye'ye hayranım. Almanya'da bulunduğum bir seminerde, bir akademisyen 3 ila 3,5 milyon sığınmacıdan bahsetmişti. Bu kadar büyük bir sayıyla başa çıkmak tebrik ve takdir edilecek bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Bucaku, ağustos ayında Makedonya'yı etkisi altına alan orman yangınlarında da Türkiye'nin yardım ettiğini hatırlatarak, Türkiye ile geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gereken çok sayıda ortak ilgi alanları bulunduğunu ifade etti.

Makedonya Kriz Yönetimi Merkezi (CUK) Müdürü Agron Bucaku, kurum olarak bölgesel ve uluslararası projelerde de yer aldıklarını sözlerine ekledi.