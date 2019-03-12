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Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması

- ING Bank'ın Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2018 dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 1 puanlık yükselişle yüzde 16,1'e ulaştı - 2017'de kentsel nüfusta yüzde 14 olan tasarruf sahipliği oranı, geçen yıl yüzde 15,7'ye yükseldi - ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz: - "Yıllık bazda tasarruf sahipliğinin artarak 2018'de yüzde 15'ler seviyesine çıkmış olması Türkiye adına memnuniyet verici"

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması
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İSTANBUL (AA) - ING Bank'ın Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2018 dördüncü çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 1 puanlık yükselişle yüzde 16,1'e ulaştı.

ING Bank, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılının ekim ayından bu yana yürüttüğü TTEA'nın 2018 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 1 puanlık yükselişle yüzde 16,1'e ulaştı. 2017'de yüzde 14 olarak gerçekleşen tasarruf sahipliği oranı ise geçen yıl 1,7 puan artarak yüzde 15,7'ye çıktı.

Araştırma sonuçlarına göre, en çok tercih edilen tasarruf aracı olan bireysel emeklilik fonları, üçüncü çeyreğe göre 4 puan gerileyip yüzde 30'a düşerken, vadesiz hesap tasarruf aracını tercih edenlerin oranının ise yüzde 6’lık artışla yüzde 15’e yükselmesi dikkati çekti.

2018'in dördüncü çeyreğinde 18-24 ve 55+ yaş gruplarındaki tasarruf sahipliği oranı üçüncü çeyreğe göre yükseldi. 18-24 yaş grubunun toplam tasarruf sahipleri arasındaki oranı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artarak yüzde 22'ye yükselirken, bu oran 55+ yaş grubunda yüzde 13'ten yüzde 18'e çıktı. 45-54 yaş grubunun payında ise 9 puanlık bir düşüş gözlendi.


- Yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanlar azaldı


Araştırmaya göre, 2018'in üçüncü çeyreğinde yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 28,3 olurken, bu oran dördüncü çeyrekte yüzde 26,1'e geriledi. En temel yatırım gerekçesi olarak "geleceğe yatırımı" gösterenlerin oranı da son çeyrekte yüzde 5 düşerek yüzde 42'ye düştü.

Tasarrufu olmayanların ilk sırada sunduğu "tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı" gerekçesi ise dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artış göstererek yüzde 87'ye yükseldi. "Beklenmedik durumlara karşı" tasarruf edenlerin oranı ise yüzde 22'ye ulaştı. Çocuklu bireyler arasındaki tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyrekle aynı kalırken, çocuksuz bireylerde bu oran 2 puan yükselerek yüzde 21'e çıktı.


- "Müşterilerimizi tasarrufa teşvik ediyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için önemine işaret ederek, yıllık bazda tasarruf sahipliğinin artarak 2018’de yüzde 15’ler seviyesine çıkmış olmasının Türkiye adına memnuniyet verici olduğunu belirtti.

ING Bank olarak Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol aldıklarını vurgulayan Gökgöz, Turuncu Hesap ürün grupları ve Turuncu Ekstra gibi programlarla bu hedefi desteklediklerini ve müşterilerini tasarrufa teşvik ettiklerini aktardı.

Gökgöz, tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.



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