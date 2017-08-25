Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan:

TUNUS (AA) - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Mısırlı vaiz Vecdi Guneym'in Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'yi hedef alan açıklamalarından "rahatsızlık duyulduğunu" belirtti.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Doğan, Türkiye'de misafir olarak bulunan Mısırlı bir vatandaşın Tunus'a yönelik açıklamalarının "Türk milleti ve Türk idaresi tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını" ifade etti.

Büyükelçi Doğan, Türk makamlarının konuyla ilgili rahatsızlığını, Tunus Dışişleri Bakanlığına aktardığını belirterek, "Malesef, Türkiye'de misafir Mısırlı bir vatandaş gerek Tunus Cumhurbaşkanı, gerek Tunus Meclis Başkanı, gerek Tunus meclis üyeleri ve Tunus halkı hakkında, bizim, Türk milleti ve Türk idaresi, Türk yönetimi, Türk kurumları olarak kabul etmemiz mümkün olmayan, bugüne kadar da hep de şikayetçi olduğumuz, rahatsız olduğumuz anlamda, birtakım beyanatlarda bulunmuştur. Bu beyanatlar Türk makamlarını rahatsız etmiştir." dedi.

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu rahatsızlığımızı Tunus Dışişleri Bakanlığı ile paylaşıp, yetkili makamların bu konuda diğer ülkelerden beklediğimiz tedbirlerin paralelinde bir yöntem ile gerekli takibatı yapacağı bilgisini, Tunus Dışişleri Bakanlığına aktardık."

"İlgili kurumlar, kendi yetki ve sorumluluk alanına giren takibatı yapmaya başlamıştır" diyen Büyükelçi Doğan, "Zannediyorum, önümüzdeki süreç içerisinde her kurum kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Doğan, Tunus yönetiminin Türk makamlarının girişiminden memnuniyet duyduğunu aktardı.



Türkiye-Tunus ilişkilerinin tarihi önemine dikkati çeken Büyükelçi, bu tür "beklenmedik hadiselerin" iki ülke ilişkilerini bozmak için "üçüncü ülkeler" tarafından kullanıldığını vurguladı.

Büyükelçi Doğan, Türk ve Tunus toplumuna, iki ülke arasına nifak sokmaya çalışan bu tür girişimlere müsaade etmeme çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, 13 Ağustos Kadınlar Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kartaca Sarayı'nda davetlilere yaptığı konuşmada, mirasta kadın erkek eşitliğinin sağlanması, Müslüman kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesine imkan sağlayacak yasal düzenleme için çalışmalar yapılması talebinde bulunmuştu. Sibsi ilgili konuların yasal, kültürel, dini ve toplumsal yönlerini araştıracak bir komisyon kurulduğunu da duyurmuştu.

Türkiye'de ikamet eden Mısırlı vaiz Vecdi Guneym de bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından, Tunus Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Tunus meclisini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Guneym'in açıklamaları Tunus basınında ve sosyal medyada yoğun tepkiye yol açmıştı.



