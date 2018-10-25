"Türkiye'nin ulaşım altyapısına 509 milyar TL yatırım yapıldı"

BAKÜ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ulaşım altyapısının güçlendirilerek dünyayla entegre olması için son 16 yılda 509 milyar TL'lik yatırım yapıldığını bildirdi.

Bakan Turhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Ulaştırma Bakanları toplantısına katıldı.

"Ticaretin bağlantısallık yoluyla geliştirilmesi" başlığıyla düzenlenen toplantıda konuşan Turhan, KEİ üyesi devletler arasında fiziksel bağlantıların sağlanmasının, bölgenin kalkınması için ortak sorumluluk bilinci ile projelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Karadeniz Bölgesinin Avrupa ve Asya arasındaki bağlantının sürdürülmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Turhan, Çin tarafından başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi sonrasında bölgenin öneminin daha da arttığını vurguladı.

Turhan, altyapının geliştirilmesi ve eksik bağlantıların tamamlanmasının bölgedeki ticareti artırmak için hayati öneme haiz olduğunu ifade etti.

Karadeniz Çevre Otoyolundan bahseden Turhan, bu yolun bin 683 kilometre uzunluğundaki kesiminin bölünmüş ana aks halinde Karadeniz karayolu olarak Türkiye'den geçtiğini belirtti.



Hat üzerinde Ege ve Akdeniz limanlarına uzanan iki ana bağlantı yolu bulunduğunu aktaran Turhan, "Bağlantı yolları da dahil olmak üzere hat üzerindeki yol kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Önümüzdeki yıllarda hat üzerindeki tek gidiş-tek geliş olan kesimlerin tamamı çok şeritli hale getirilecektir. Bu koridor ülkemizi Karadeniz ülkelerine, Kafkaslara ve Hazar Denizi üzerinden feribot hizmeti ile Orta Asya ve Uzak Doğu’ya bağlayacaktır. Karadeniz Çevre Otoyolunun ülkemiz sınırları içinde kalan kısmının parçalar halinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu projeyi KEİ uhdesinde yürütülen en önemli çalışmalardan birisi olarak görüyorum." dedi.



KEİ ulaştırma ağlarının uluslararası koridorlar ile entegrasyonun sağlanmasındaki bir diğer önemli projenin de Deniz Otoyolları olduğunu belirten Turhan, bu projenin Karadeniz üzerindeki deniz taşımacılığının potansiyelinin ortaya çıkarılmasında ve bölgedeki deniz ticaretinin artırılmasında kritik önem taşıdığını ifade etti. Turhan, projenin hayata geçirilebilmesi için daha yakın takım çalışmasına ve somut adımlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Fiziki bağlantısallığın önemli olmakla birlikte kesintisiz ulaştırma hizmetlerinin sürdürülebilmesi için tek başına yeterli olmadığını söyleyen Turhan, bu bağlamda "Karadeniz Bölgesinde Eşyanın Karayoluyla Taşınmasının Kolaylaştırılması Mutabakat Zaptı"nı önemsediklerini, eşit rekabet koşullarında geçiş belgesiz ve kotasız bir karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı sistemini desteklediklerini bildirdi.

Bu hedefe yönelik olarak ikili ve transit geçiş belgesi kotalarının artırılması, transit serbestisinin sağlanması, yüksek geçiş ücretlerinin kaldırılması ve profesyonel sürücüler için vize uygulamalarının kolaylaştırılmasını desteklediklerini belirten Turhan, şu önerilerde bulundu:

"KEİ bölgesindeki karayolu taşımacılığının serbestleştirilmesi amacıyla başlatılan ve büyük potansiyele sahip olan 'KEİ İzin Belgesi Projesi'ne tüm üye ülkeleri katılmaya davet ediyoruz. KEİ bölgesindeki karayolu taşımacılığı faaliyetlerinde, üye ülkeler arasında transit serbestisinin sağlanmasına önem veriyoruz. Öte yandan, KEİ bölgesinde, profesyonel sürücülere yönelik vize uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla çok girişli vize sisteminin uygulanmasına geçilmesinin büyük ortak fayda sağlayacağına inanıyoruz. Keza, karayolu ulaşımı önündeki engellerden biri olan ve değişik adlar altında alınan ücretlerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz."

"Karayolu Nakliye ve Yolcu Taşıma Operatörlüğü Alanlarındaki Diploma, Sertifika ve Bu Alandaki Diğer Resmi Belgelerin Karşılıklı Olarak Tanınması Anlaşması" taslağının onaylanıp, hayata geçirilebilmesi için gerekli adımların atılmasına önem verdiklerini ifade eden Turhan, "KEİ Üye Ülkeleri Vatandaşları olan Profesyonel Kamyon Sürücülerine Yönelik Vize Prosedürlerinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi"nin yürürlüğe girmesi için gereken imza sayısına ulaşılması amacıyla tüm üye ülkeleri söz konusu anlaşmayı imzalamaya davet etti.

- "Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Asya ve Avrupa ulaşım ağlarını birbirine bağladı"

Türkiye'nin altyapı yatırımlarından da bahseden Turhan, şu bilgileri verdi:



"Biz, son 16 yılda ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için 509 milyar TL'lik yatırım yaptık. Ülkemizde bugün trafiğin yüzde 80'ine hizmet veren yollar bölünmüş oldu. 6 bin 101 km olan bölünmüş yol, 26 bin 200 kilometreye uzandı. Bölünmüş yolla bağlı il sayısı 76 oldu. Otoyol uzunluğu bin 714'den 2 bin 657 kilometreye çıktı. Demiryolu uzunluğu 10 bin 948 kilometreden 12 bin 710 kilometreye ulaştı."

Marmaray ve Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nı açarak kıtaları birleştirdiklerini vurgulayan Turhan, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Gürcistan ve Azerbaycan'la doğrudan bir bağlantı oluşturdu ve Karadeniz bölgemizin Asya ve Avrupa ulaşım ağlarını birbirine bağlamak için önemli bir koridor tesis edilmiş oldu." diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi küresel ölçekli dev projeleri hizmete soktuklarını hatırlatan Turhan, havalimanlarına da önemli yatırımlar yaptıklarını, faal havaalanı sayısını 2023 yılına kadar 65’e çıkaracaklarını söyledi.

Turhan, yurt dışı uçuş noktasını 60'tan 316'ya, hava anlaşması bulunan ülke sayısını 81'den 169'a çıkardıklarını, havayolu yük taşımasının 879 bin tondan 2 milyon 127 bin tona yükseldiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Turhan'ın yanı sıra Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade ile KEİ üyesi ülkelerin ulaştırma bakanlıkları yetkilileri de yer aldı.

Turhan, Azerbaycan temasları kapsamında 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.













