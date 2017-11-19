Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cengizer:

PARİS (AA) - Türkiye'nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, 1915 olaylarına ilişkin olarak Ermenilerin, hiçbir şekilde isyan keyfiyetinden bahsetmediklerini belirterek, "Koskoca bir isyan var. Hem de memleket savaş halindeyken." dedi.

"Adil Hafızanın Işığında: Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu" kitabının yazarı Büyükelçi Cengizer, Hanımeli Derneğinin organizesiyle, Paris ve banliyölerinde yaşayan Türklerle bazı yabancıların katıldığı konferansta kültür ve tarih konusundaki görüş ve önerilerini paylaştı.

Özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin, Birinci Dünya Savaşı'nı çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Cengizer, bu savaş yanlış bir şekilde anlatıldığı zaman Ermeni konusu başta olmak üzere çeşitli tartışmaların yanlış çerçevede ilerlediğini söyledi.

O dönemde Osmanlı devletinin bu savaşa girmekten başka bir çaresi bulunmadığını dile getiren Cengizer, Osmanlı devletinin Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalist saldırı altında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 500 yıl bulunduğu Balkanlar'ı 40 gün içerisinde kaybettiğini ifade eden Cengizer, bir milyona yakın Türk ve Müslüman'ın orada en kötü şartlarda öldüğünü, müthiş bir göç ve kolera salgınının yaşandığını anlattı.

Birinci Dünya Savaşı'nda en fazla sivil can kaybının Türkiye'de olduğunu belirten Cengizer, dört milyona yakın kişinin çeşitli nedenlerle hayatını kaybettiğini kaydetti.



Cengizer, "Biz de acı çektik. Dünyada herhangi bir ilişkide tek bir taraf yüzde yüz haklı olabilir mi? İlk önce bunu bir söylemek lazım." dedi.

"Türkiye'nin mucizesinin, bütün Avrupa ülkeleri dört yıl savaşmışken Türkiye'nin bunun üç misli yani 12 yıl savaşması" olduğunu ifade eden Cengizer, şunları kaydetti:

"Bir tek biz nefsi müdafaa içerisindeydik. Bir kere Ermeniler hiçbir şekilde bizim karşı karşıya kaldığımız emperyalist saldırıdan bahsetmiyorlar. İstanbul, Anadolu elimizden gidiyor, her taraftan zaten saldırı altındayız. Bunu kendi işlerine geldiği gibi kullanıyorlar. Biz meselelerin insani yönünü yakalamaya çalışıyoruz. Onun insani yönüne hitap etmeye çalışıyoruz. Ermeniler, hiçbir şekilde isyan keyfiyetinden bahsetmiyor. Burada otobüs durağında bir kavgadan bahsetmiyoruz. Koskoca bir isyan var. Hem de memleket savaş halindeyken."

Büyükelçi Cengizer, Osmanlı'da o tarihlerde Ermenileri kötü gösteren bir tek karikatür bile bulunmadığını da vurguladı.

Cengizer, özellikle gençlere bu konularla ilgili tartışmalarda karşılarındakini dinledikten sonra sabırla meselenin diğer taraflarını da anlatmaları tavsiyesinde bulundu.







