Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı arttı

MERSİN (AA) - Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının 2017'nin ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 15, değerde yüzde 6 oranında artış göstererek yaklaşık 764,5 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Kavak, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-mayıs döneminde yaş meyve ve sebze ihracatının artışa geçmesinden son derece memnun olduklarını belirtti.

Bu artışa en çok katkı sağlayan alt grubun miktarda yüzde 27, değerde ise yüzde 23 oranında artış göstererek ihracatı 334 milyon dolara yükselen yaş sebze grubu olduğunu ifade eden Kavak, üretim metotları ve teknolojileri insan ve çevre sağlığı odaklı yaparak ürün kalitesini artırdıkların aktardı.

Yılın ilk 5 ayında en çok ihraç edilen yaş meyve ve sebze ürünlerinin domates, limon, mandalina, portakal ve biber olduğunu belirten Kavak, şöyle devam etti:

"En çok ihracat yapılan ülkeler ise Irak, Rusya Federasyonu, Romanya, Beyaz Rusya ve Almanya oldu. Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı 2017 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 15, değerde yüzde 6 oranında artış göstererek yaklaşık 764,5 milyon dolara yükseldi."

Sektörün milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığına dikkati çeken Kavak, şunları kaydetti:

"Yaş meyve ve sebze sektörünü sadece rakamlar bazında değerlendirmemek gerekir. Sosyoekonomik boyutu çok yüksek olan sektörümüz, ülkenin istihdam yükünü omuzlamakta, milyonlarca insana iş imkanı sağlamaktadır. En önemli ticari partnerlerimizden olan Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizin normalleşmesi ve yaş meyve ve sebze ürünleri üzerindeki ithalat yasağının kaldırılmasıyla önümüzdeki aylarda ve gelecek sezonda ihracatımızda ortalama 250 milyon dolarlık bir artış olacağını öngörüyoruz. Sektörün en önemli ihraç kalemlerinden olan domatesteki yasak hala devam etmekle birlikle Rusya için 260 milyon dolarlık bir ihracat hacmi söz konusudur. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği kanalıyla yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı 361,5 milyon dolar olarak kaydedilmiş olup tüm ihracatçı birlikleri arasında yüzde 47'lik payla Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatına en çok katkı sağlayan birlik, AKİB olmuştur. Yılın ilk 5 ayında en fazla yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirilen il Hatay oldu. Onu sırasıyla Antalya, Mersin, Trabzon ve Adana takip etti."