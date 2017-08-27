Türkiye'nin Yemen'e insani yardımları

HADRAMEVT (AA) - Türkiye'nin Yemen'e yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında Hadramevt vilayetindeki ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin paket un dağıtıldı.

Hadramevt Vali Yardımcısı Abdulhadi et-Temimi, basına yaptığı açıklamada, 15 bin un paketinin vilayet sınırları içinde yer alan 16 bölgede halka dağıtıldığını belirtti.

Temimi, "Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde yardımlarından dolayı kardeş Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayı, bu ay içinde Şebve, Ebyen, Hadramevt ve Marib kentlerinde toplam 120 bin paket un dağıtmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı'nca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, 18 Temmuz'da Aden Limanı'na ulaşmıştı.

Yardım gemisinde 10 bin ton un, su arıtma sistemleri, 50 tonluk ilaç ve 2 sahra hastanesi olduğu belirtilmişti.