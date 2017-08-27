Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 5 ilçe
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını

Türkiye'nin Yemen'e insani yardımları

- AFAD ve Türk Kızılayı tarafından Yemen'e gönderilen 15 bin paket un, Hadramevt'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Türkiye'nin Yemen'e insani yardımları

HADRAMEVT (AA) - Türkiye'nin Yemen'e yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında Hadramevt vilayetindeki ihtiyaç sahibi ailelere 15 bin paket un dağıtıldı.

Hadramevt Vali Yardımcısı Abdulhadi et-Temimi, basına yaptığı açıklamada, 15 bin un paketinin vilayet sınırları içinde yer alan 16 bölgede halka dağıtıldığını belirtti.

Temimi, "Ülkemizin geçtiği bu zor günlerde yardımlarından dolayı kardeş Türkiye halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Kızılayı, bu ay içinde Şebve, Ebyen, Hadramevt ve Marib kentlerinde toplam 120 bin paket un dağıtmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı'nca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, 18 Temmuz'da Aden Limanı'na ulaşmıştı.

Yardım gemisinde 10 bin ton un, su arıtma sistemleri, 50 tonluk ilaç ve 2 sahra hastanesi olduğu belirtilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıYardımYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5