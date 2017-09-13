Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

Türkiye'nin Yemen'e yardımları

- Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Türkiye'nin ülkesine yönelik destek ve yardımlarını memnuniyetle karşıladı

Türkiye'nin Yemen'e yardımları

YEMEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Türkiye'nin ülkesine yönelik destek ve yardımlarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Levent Eler'i Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta kabul eden Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Türkiye'nim ülkesine yönelik destek ve yardımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ülkesinin iki senedir devam eden iç savaşta Türkiye'nin Yemen halkına yaptığı yardımlarından övgü ile bahsederek, Türkiye'nin Yemenli göçmen ve öğrencileri kabul ettiğine de dikkati çekti.

Büyükelçi Eler de Hadi'nin Yemen'i içinde bulunduğu durumdan kurtarma çabalarına vurgu yaparak, Türkiye'nin Yemen'in anayasal meşruiyetini ve barışa ulaşmasını desteklediğini aktardı.

Türkiye, iki yıldan fazladır ülkedeki çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük ölçüde hasar gördüğü Yemen'in pek çok ilinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Levent ElerTürkiyeYemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5