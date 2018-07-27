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Türkiye'nin yeni turizm markası "Frigya Vadileri" olacak

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadileri'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak uluslararası alanda tanıtımı için harekete geçti - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve "İkinci Kapadokya" olarak anılan bölgenin tanıtımına yönelik yapılan planlamalar çerçevesinde İsviçre, İtalya, Polonya, Almanya ve Çin'den gelen yabancı basın mensupları ile sosyal medya fenomenleri 4 gün Frigya Vadileri'nde ağırlanacak - Yabancı konuklar Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion, Kral Midas'ın mezarı, "Yazılıkaya Midas Anıtı" gibi bölgenin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde tanıma imkanı yakalayacak - 506 kilometrelik bir alanda bulunan Frigya Vadileri'nin, ilgili tüm paydaşların desteğiyle yürütülecek tanıtım çalışmaları ile Türkiye'nin yeni turizm markası olması hedefleniyor

Türkiye'nin yeni turizm markası

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadileri'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak uluslararası alanda tanıtımı için harekete geçti.

Tanıtma Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi ve doğal güzelliklerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi.

Bu kapsamda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihe sahip ve Anadolu'nun en eski misafirlerinden sayılan Friglere ev sahipliği yapmış Frigya Vadileri'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak uluslararası alanda tanıtımı gerçekleştirilecek.

Ankara Gordion'dan başlayarak Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar illerine kadar uzanan 506 kilometrelik bir alanda bulunan Frigya Vadileri'nde bir süredir yürütülen çevre düzenleme çalışmaları sonrasında, keşfedilmeyi bekleyen bölgenin ilgili tüm paydaşların desteğiyle yürütülecek tanıtım çalışmaları ile Türkiye'nin yeni turizm markası olması hedefleniyor.

- 5 ülkeden basın mensupları ve sosyal medya fenomenleri Frigya'da

Tarihi bölgenin bilinirliğini, buraya gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmak amacıyla yürütülecek tanıtım çalışmalarının ilki Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) iş birliğinde başlatıldı.

Bu kapsamda İsviçre, İtalya, Polonya, Almanya ve Çin'den 24 Temmuz'da gelen yabancı basın mensupları ile sosyal medya fenomenleri dört gün süresince Frigya Vadileri'nde ağırlanacak.

Ağırlama programı çerçevesinde Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion, Frig kültürünün en önemli özelliklerinden yapay mezarları olan "Tümülüsler", ünlü Kral Midas'ın mezarı, "Yazılıkaya Midas Anıtı", Friglere ait Anadolu'da en eski ahşap işçiliği örnekleri ile birlikte Frigya Vadileri'nin eşsiz doğal güzellikleri yabancı konuklara tanıtılacak.

Konuklar böylelikle uluslararası düzeyde bilinen pek çok efsaneye sahip Frigya tarihine yerinde tanıklık etme imkanını yakalayacak.

- "İkinci Kapadokya" olarak anılıyor

Frig'lerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kiliseleri, peri bacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel vadilerinden biri olarak ön plana çıkan Frigya Vadileri, "ikinci Kapadokya" olarak da adlandırılıyor.

Kütahya'daki Yenice Çiftliği, Afyonkarahisar Seydiler ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Frig'lerin siyasi başkenti Gordion (Yassıhöyük) olmak üzere üç noktadan ulaşılabilen yol, Frig'lerin dini merkezi (Midas) Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyünde birleşiyor.

Frig Vadileri'nde, antik yollar esas alınarak oluşturulan uluslararası standartlarda işaretlenmiş 506 kilometre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu (Frig Yolu) yer alıyor.

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